Llegó el gran partido

LUIS MIGUEL GUERRERO Publicada el

Nueva Inglaterra y Atlanta definirán este domingo al campeón número 51 de la era moderna de la NFL, en un interesante duelo de ofensivas en Houston. Aquí, un breve análisis de las posibilidades de ambas escuadras.



¿Por qué puede ganar Atlanta?



Cuando hablamos de los Falcons, nos estamos refiriendo a la octava ofensiva con la mayor cantidad de puntos en la historia (415.8 yardas en promedio esta temporada). Así de fácil. Ignorar este punto -aún teniendo a los Pats enfrente como rivales-, es tratar de minimizar injustamente al equipo de Dan Quinn. Atlanta tiene en Devonta Freeman y en Tevin Coleman a dos “monstruos” imparables por la vía terrestre. El ataque de los Falcons tiene además a elementos como Taylor Gabriel y Julio Jones. Por si fuera poco, en esta temporada Matt Ryan lanzó pases de anotación a 13 jugadores diferentes, un récord en la liga.



Cierto es que Atlanta está abajo en las apuestas, pero después de analizar su ataque, estaremos de acuerdo que no siempre debemos creerle a quienes arriesgan su dinero.



¿Por qué puede ganar Nueva Inglaterra?



Desafortunadamente para Atlanta, su defensa -que ha mejorado en los últimos dos meses- no está a la par de su ataque. El “Factor Brady” (50 pases completos y 335.5 yardas por partido en postemporada) sigue siendo un punto importante a favor de las huestes de Belichick, y si el mariscal de Nueva Inglaterra no es golpeado en forma excesiva, hará lo que sabe hacer ante una linea defensiva promedio. Aunque el duelo Brady-Ryan roba los reflectores, la verdadera batalla -la que realmente marcará el destino del partido- es la que sostendrán Brady y la joven defensiva de Atlanta. Además, la versatilidad de los Patriots al ataque es difÍcil de detener: el poder de LeGarrette Blount por tierra, y la movilidad de Chris Hogan por aire, seguramente pondrán en jaque a la defensiva coordinada por Richard Smith. El ataque de los Falcons debe tener preocupado a Bill Belichick, pero él sabe manejar la situación. Y si no me creen, preguntémosle al poderoso ataque terrestre de los Carneros de St. Louis en el Súper Bowl XXXVI, maniatado por la estrategia del coach de Nueva Inglaterra y que le dio su primer título de la NFL. Por todo lo anterior, los Patriotas parten como favoritos para este encuentro.



Mi pick: Nueva Inglaterra 31-27 Atlanta



Twitter @luismiguelgp