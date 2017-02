Torrente tiene problemas

| LUIS GERARDO LUGO Publicada el

El León nunca ha perdido tres partidos seguidos en casa durante una etapa regular desde que se instauró la modalidad de torneos cortos con el Invierno 96.



Dentro de esta estadística en una primera fase, el tope de derrotas seguidas de La Fiera como anfitrión ha sido de dos, no más, y ese número ya lo tiene el cuadro de Javier Luis Torrente en el actual campeonato.



Si bien hilvanar tres derrotas puede sonar para algunos sólo una anécdota numérica, créanme que no para los aficionados de cepa a este club. El Estadio León, el ‘Nou Camp’ o como ahora lo llaman, ‘El Glorioso’, debe ser una fortaleza imbatible porque esta calidad ha dado muchas satisfacciones, alto orgullo y títulos.



Para este sábado viene Tijuana, el líder del torneo ante el cual Torrente debe reforzar la consistencia de buen futbol en los Verdes, pero sobre todo resolver la falta de contundencia tras las dos últimas jornadas sin gol alguno.



Con cuatro puntos de 12 posibles en el torneo y con las dos derrotas en casa a cuestas, Torrente sabe que está en un estado de alerta y de no conseguir un buen resultado frente a los Xolos, la alerta tendrá más sonido de alarma.



Hacer que sus volantes tengan profundidad, sus contenciones ofrezcan equilibrio y que su máximo anotador despierte, son las prioridades del domador para la siguiente fecha.



Torrente confía en Boselli a capa y espada, sin embargo siempre hay un límite. Por lo pronto, todo pinta a que ‘El Matador’ tenga una marea favorable para poder anotar.



El grave problema de las lesiones en el equipo parece resuelto. Elías Hernández y Germán Cano están más que sanos, Alexander Mejía ya levantó la mano y seguramente reaparecerá. Además, para acentuar el perfil ofensivo Torrente puede echar mano de Luis Montes, Harold Isaza, Darío Burbano, ‘Rifle’ Andrade, ‘Gullit’ Peña y si llega el pase internacional hasta de Jorge Pereyra.



Si revisamos todo el plantel del León, para el encuentro contra los Xolos fácilmente podemos decir que Torrente cuenta con 18 jugadores de nivel suficiente para disputar la titularidad en el equipo desde la portería hasta la delantera; eso sin contar a Maxi Morález, único reportado con lesión.



Con todo esto, es preciso que aparezca la mano del técnico esmeralda en estos momentos apremiantes, cuando el equipo debe reaccionar y cuando amenaza la estadística.



Al técnico del León le han nulificado su estrategia en los últimos dos partidos donde no ganó, y si su sistema de juego no cambiará, debe ser entonces con su táctica con lo que tendrá que sorprender a su siguiente enemigo.



Torrente tiene un problema qué resolver ante los aficionados de casa, les debe un triunfo. La otra bronca es de esas que les gusta sufrir a los entrenadores, la de tomar la mejor decisión para elegir al cuadro titular teniendo un par de decenas de futbolistas peleando por el puesto.



Una cosa es cierta, con el plantel completo crece la posibilidad de ganar, pero también la responsabilidad de hacerlo.

