Pide PRI autonomía

La regidora del PRI, Norma López Zúñiga, coincidió con el panista que el actual sistema es insuficiente: “Todavía nos hacen falta muchas herramientas tecnológicas para hacer frente a la delincuencia, porque pareciera que los delincuentes avanzan más rápido que nosotros”.

Y pidió que el Municipio tome sus propias decisiones en base a sus problemáticas.

“Pareciera que siempre le pedimos permiso a Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado, o le estamos solicitando las estrategias que tenemos que estar aplicando o adecuando, eso ya no debe ser, tenemos una autonomía y los índices que nos están arrojando es para que ya lo tomemos en serio, no digo que no han hecho nada, se ha avanzado mucho, pero se podría avanzar más rápido”.