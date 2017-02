Reprueba Medina tecnología contra el delito

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

El síndico panista, Carlos Medina Plascencia, reprobó el Sistema de Operación de Seguridad Pública (SIOSP) que aplica el Municipio de León y que hoy en privado le presentaron a todo el Ayuntamiento.

“Dentro de lo que es la generalidad que hay en el País de las herramientas con las que cuentan los Municipios lo que tenemos actualmente con el SIOSP tengo que calificarlo (del 1 al 10) con un 5.

“Lo que yo he visto está muy limitado contra lo que creo que el Municipio podría hacer, y que el modelo cuando se habla inclusive de unidad de análisis táctico me parece que lo que se presentó ahí no es lo que realmente debe utilizarse para aplicar inteligencia. No está tan mal pero tampoco no está todo lo bien que podría estar, la información que se presenta no nos permite evaluar objetivamente los alcances que podría tener el sistema actual”, declaró el Síndico luego de asistir a la presentación.

La regidora del PRI, Norma López Zúñiga, coincidió con el panista que el actual sistema es insuficiente: “Todavía nos hacen falta muchas herramientas tecnológicas para hacer frente a la delincuencia, porque pareciera que los delincuentes avanzan más rápido que nosotros”.