Asteriscos

*** LLEGÓ LA HORA



Ahora sí, hoy a primera hora se realizará la reunión en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), para detallar los alcances de la plataforma tecnológica que opera el Municipio para el control de la seguridad.



*** EL GRAN AUSENTE



Pero resulta que el que no asistirá es el síndico Carlos Medina Plascencia, quien en más de una ocasión ha cuestionado los alcances de la plataforma actual.



*** DEFENSA



El argumento del síndico es que la plataforma actual se queda corta en comparación con el SISPEM, que operó la empresa Portoss hasta la Administración de Ricardo Sheffield.

***TODOS INVITADOS



La convocatoria a la reunión en C4 se hizo principalmente para los regidores integrantes de la Comisión de Gobierno y Seguridad, aunque también se extendió a todos los integrantes del Ayuntamiento, claro, irán aquellos a quienes les interese el tema.



*DETALLES



Los regidores quieren que la Directora del C4, Leslie Melchor Ibarra les diga todos los detalles de la plataforma de seguridad que usan para vigilar la ciudad, para el control de detenidos, y todas los alcances que se supone debe tener.



*INFORME



Pero también pidieron en días pasados que se haga una comparación con lo que tiene el Modelo de Centro de Inteligencia en Seguridad (CIS) que opera actualmente y que sustituyó al Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM), al que se dio de baja durante la administración de la priista Bárbara Botello.



*DIFERENCIAS AZULES



No es secreto que en el tema de seguridad, pero sobre todo en lo que tiene que ver con estas plataformas, los síndicos Carlos Medina Plascencia, Luis Ernesto Ayala y el Presidente Municipal, Héctor López Santillana tienen opiniones diferentes. Aunque los últimos dos hacen equipo.



*AGENDA OCUPADA



Suena raro que siendo el más interesado en que se presentaran estos informes, ahora resulta que Cralos Medina no podrá ir, sobre todo cuando la convocatoria se envió a los integrantes del Ayuntamiento desde hace más de una semana.

***AUSTERIDAD



A casi un mes de anunciar las acciones de austeridad, el Gobierno Municipal no ha definido claramente si ya las comenzó a aplicar o qué están esperando para definir los ahorros en cada área.



*MENOS GALLETAS



Hay que recodar que entre esas medidas estaban disminuir el consumo de gasolina, no comprar autos nuevos, recursos limitados para viáticos y la prohibición de comprar galletitas y refrescos para las reuniones.



*CUÁNTO



Son once medidas que tendrán que reflejarse en un ahorro en el presupuesto municipal, el problema es que hasta ahora no han informado a detalle cuánto es lo que se van a ahorrar con cada una y en lo global. Tampoco se sabe a qué obras o programas se destinarán esos ahorros.

***ENMUDECIÓ



El delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, Javier Aguirre Vizzuett, enmudeció cuando fue cuestionado ayer en las oficinas del Infonavit sobre la inseguridad que se vive en Guanajuato.



*TEMAS INCÓMODOS



Ayer durante la conferencia conjunta que hicieron varios delegados, se le preguntó a Aguirre Vizzuet sobre las recientes declaraciones que hizo el alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López, quien criticó la ausencia de la Procuraduría General de al República (PGR) en su municipio y el incremento de homicidios dolosos. El representante de Gobernación esquivó las preguntas.



*YO NO SÉ



Se justificó diciendo que él solo era el coordinador de delegados y respondió que “por respeto al Presidente Municipal permítanme no contestar esa pregunta porque trae un sesgo muy distinto a lo que el propio Presidente Municipal (de San Pancho) quiere decir. No puedo hablar del tema, disculpen. Muchas gracias” y se dispuso a salir del lugar en donde se llevaba a cabo la conferencia de prensa.



*REESTRUCTURA



El mismo delegado de SEGOB, entrevistado en plena huida, en las escaleras del Infonavit, se defendió y argumentó que están en plena reestructuración de delegaciones federales en Guanajuato, y que algunas de las 55 desaparecerían y en otras habrá cambios.



*ASUNTADOS



En esa lista de los que ya se les acabó el hueso federal, está el delegado Omar Conde Contreras, quien hasta ayer era delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y dejó el cargo bajo la excusa de que “tiene un proyecto de orden personal” y tuvo que dejarle el lugar al ex diputado del PRI Javier Contreras Ramírez, quien ayer tomó posesión.



*LOS EVALUAN.



Y es que según dijo el representante de la SEGOB en Guanajuato, más de algún delegado federal debe estar preocupado porque los están evaluando, ya veremos en próximos meses si de verdad hay resultados concretos de ese análisis.



*ASPIRACIONES POLITICAS



A la lista de los que dejen las delegaciones habrá que agregar los nombres de aquellos que en próximos meses se destapen para buscar una candidatura en el proceso electoral del 2018.



*TODOS



Al preguntarle a Aguirre Vizuet si este era su caso, contestó: “Ya saben mi respuesta. Evidentemente todos los funcionarios públicos que digan que no tienen aspiraciones políticas personales, están faltando a la verdad, todo mundo tenemos aspiraciones... con permiso”. Y se marchó.





Analizan panistas apoyo a migrantes



Diputados del PAN se reunieron con su dirigencia estatal para definir las acciones que realizarán para atender a los migrantes que pudieran llegar a la entidad, tras ser deportados de los Estados Unidos.



La reunión con el presidente de su partido, Humberto Andrade Quesada se llevó a cabo en las oficinas del Comité Estatal, los legisladores azules también reafirmaron su rechazo al incremento en los precios de la gasolina.