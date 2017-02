Viven de remesas siete municipios

JUAN CARLOS GÓMEZ Publicada el

Dolores Hidalgo, conocida como la Cuna de la Independencia nacional, irónicamente no lo es tanto, ya que es la ciudad que más depende de las remesas provenientes principalmente de Estados Unidos, refirió Suhayla Bazbaz Kuri, directora general de la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social, A.C. (CCIS).



La CCIS determinó las 11 ciudades de México cuyo porcentaje de viviendas recibe ingresos de otro país y, por ende, son indirectamente más dependiente de remesas; siete de esas 11 corresponden a Guanajuato.



Particularmente en Dolores Hidalgo 19.6% de viviendas particulares reciben ingresos provenientes de otro país, lo que la ubica como la ciudad más dependiente, cuya ironía no pasó por alto la analista.



“Las viviendas de la Cuna de la Independencia no son tan independientes”, señaló la directora, quien desde 2009 realiza análisis sobre distintos temas de ciudades mexicanas.