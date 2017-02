Cancelan primer gasolinazo de febrero

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El gobierno federal anuncia este viernes la cancelación del gasolinazo que se tenía previsto para este mes.



EL UNIVERSAL consultó a cuatro gobernadores y una fuente federal, quienes anticiparon que fueron informados de esta decisión.



Graco Ramírez Garrido Abreu, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y mandatario de Morelos, dijo a EL UNIVERSAL que el gobierno federal les anunció que este viernes dará a conocer que no habrá nuevo ajuste a los precios de las gasolinas.



El morelense opinó que “siempre es importante que el gobierno escuche y que las medidas económicas estén acordes con la protección del ingreso de los mexicanos”.



De extracción perredista, Ramírez insistió en la necesidad de instrumentar una alza a los salarios para fortalecer el poder adquisitivo de los mexicanos.



José Rosas Aispuro, panista y gobernador de Durango, declaró este jueves a EL UNIVERSAL: “Lo que se puede señalar es que los gobernadores le hicimos esta petición al presidente Enrique Peña Nieto (el martes pasado) y tenemos mucha confianza en que se atenderá”.



Otros dos gobernadores confirmaron que fueron notificados de que no habrá un nuevo aumento.



De acuerdo con indicadores económicos, el gobierno tiene margen para no aplicar otro gasolinazo, debido a que las condiciones técnicas no lo ameritan. Los precios al público no los determina el mercado, sino la Secretaría de Hacienda. Para ello considera la cotización de la referencia internacional de los energéticos.



El precio de referencia de las gasolinas también es factor, así como otros componentes que determinan los precios al público, como el tipo de cambio y la cotización del petróleo.



Las gasolinas en EU redujeron su precio en enero y el precio del barril de petróleo también tuvo una disminución de apenas 1.5%.