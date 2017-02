Diputados ven insuficiente suspensión de gasolinazo

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Diputados de diversas fuerzas políticas celebraron la decisión del gobierno federal de posponer el aumento en el precio de las gasolinas, sin embargo consideraron que es una medida insuficiente pues deberían no solamente de mantener los precios, sino bajarlos.



El líder del PAN en San Lázaro, Marko Cortés, aseguró que la suspensión no alcanza para revertir los efectos negativos provocados por el alza que entró en vigor el pasado mes de enero y dijo que el descontento y los reclamos de la sociedad, solamente ha sido escuchado por los integrantes del gobierno Federal de manera parcial, pues ha sido insensible ante la situación económica de los mexicanos.



El panista aseguró que el gobierno federal y el Banco de México deben trabajar en una estrategia conjunta, para revertir los efectos negativos provocados en la economía del país por el alza a los precios de los combustibles que dispararon la inflación y ocasionaron un mayor deterioro a la economía familiar.



“La llamada cuesta de enero aún no termina; se reportan tasas de inflación muy por encima de los promedios esperados, con incremento en el precio de la canasta básica, en el transporte público y en general en muchos de los servicios indispensables para la población y por ello consideramos conveniente que se haya evitado un nuevo aumento en febrero a los combustibles”, agregó.



Sobre el tema, el coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, informó que postergar el incremento en el precio de los combustibles, es una medida ridícula, que no abona en nada a la economía de las familias mexicanas.



“Dejar de lastimar el de por sí maltrecho poder adquisitivo de los mexicanos es lo mínimo que debía hacer el Ejecutivo, pero estas son medidas de corto plazo pues el 11 de febrero se espera otro incremento a los combustibles”.



Martínez Neri dijo que “lo que realmente beneficiaría al bolsillo de las familias es detener todos los aumentos a la gasolina, no sólo por unos días como es el caso”.



Recordó que hasta diciembre de 2016 los precios máximos del diésel, así como de las gasolinas Magna y Premium eran de 13.98, 14.81 y 14.63 pesos por litro, respectivamente. “Seguiremos pugnando para que el gobierno Federal elimine el drástico aumento que impuso el 1 de enero de 2017, que fue del 20 por ciento. Es necesario revertir el primer incremento que se dio al precio de las gasolinas y regresarlas a los del año pasado”, afirmó.



Agregó que la lucha que desde la Cámara de Diputados impulsó el grupo Parlamentario del PRD rindió frutos, “por ahora se pudo impedir otro asalto al bolsillo de la ciudadanía, no obstante el objetivo es eliminar estos aumentos de forma definitiva”.



Señaló que el saber que no habrá aumentos a los combustibles es un paso, pero sigue siendo insuficiente, porque sólo se pospone para el 11 de febrero, “así que continuaremos dando la batalla para detener todos los incrementos”, informó. Agregó que “insistiremos en el actual periodo legislativo en nuestra propuesta que es reformar los artículos 1 y 11 y derogar el artículo 12 de los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017”.



Por su parte, el coordinador de MC en San Lázaro, Clemente Castañeda, aseguró que el detener el aumento en el precio de las gasolinas, significa que el “gasolinazo” es producto de sus malas decisiones y que en diciembre pudieron evitar el gasolinazo.



Castañeda dijo que “si se reduce el IEPS, el precio de la gasolina puede bajar. La decisión de dar reversa al gasolinazo está en manos del gobierno federal”.



“Los mexicanos no debemos pagar los errores del gobierno federal. Las malas decisiones se pueden corregir y una alternativa viable para dar #ReversaAlGasolinazo es que Peña Nieto y el PRI aprueben la propuesta de Movimiento Ciudadano de reducir el IEPS en 37.7%”.



Asimismo, el líder del Verde en San Lázaro, Jesús Sesma, celebró la decisión porque con esta medida se contribuye a proteger la economía de las familias mexicanas, se demuestra un fortalecimiento de las finanzas públicas y se promueven importantes ahorros en otros rubros para hacer el gasto más eficiente, además de fortalecer la economía nacional.



Sesma Suárez señaló que el anuncio que hiciera Hacienda se debe a las medidas de austeridad que ha implementado el gobierno de la República, a las condiciones favorables del tipo de cambio y de los energéticos en los mercados internacionales.



El legislador ecologista señaló, que de acuerdo a fuentes oficiales, el precio promedio de los combustibles se mantendrá en 15.99 pesos por litro para la gasolina Magna, 17.79 para la gasolina Premium y 17.05 para el diésel.



El coordinador de Encuentro Social, Alejandro González Murillo, dijo que sin duda, es una buena noticia la decisión de la Hacienda de posponer el aumento al precio de las gasolinas.