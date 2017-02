PGR atrae investigación de suegros de Javier Duarte

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

La investigación por enriquecimiento ilícito, iniciada por la Fiscalía de Veracruz en contra los suegros del ex gobernador, Javier Duarte, fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).



Fuentes del Poder Judicial de la Federación revelaron que en las carpetas de investigación contra María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Jesús Antonio Macías Yazegey, el ex mandatario y su familia adquirieron diversas propiedades con recursos públicos en el interior de la República y en otros países.



Las carpetas de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 y FED/SEIDF/UEIDFF-VER/001653/2016, fueron iniciadas luego de que el entonces gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que el gobernador saliente, Javier Duarte cometió enriquecimiento ilícito al desviar recursos públicos para adquirir propiedades en España y Estados Unidos.



Mediante una revisión EL UNIVERSAL constató que los suegros de Duarte solicitaron un amparo ante el Juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México contra cualquier orden de aprehensión que pudiera emitir, ahora, la PGR en su contra.



Para ello, el juez de amparo concedió la suspensión provisional, con lo que congela la ejecución de cualquier orden de aprehensión o retención.



Asimismo, solicitaron tener acceso a las carpetas de investigación atraídas por la dependencia federal para tener por garantizada su debida defensa.



El juzgador fijó a Tubilla Letayf y Macías Yazegey el pago de una fianza por 18 mil pesos para conservar la medida precautoria concedida, misma que de fincarles responsabilidad por algún delito grave dejará de surtir efecto independientemente de que paguen o no la garantía requerida por el juez.



En noviembre pasado, elementos de la PGR y de la Policía Federal catearon el rancho “San Antonio”, en Chiapas, propiedad de Antonio Macías Yazegey en busca del ex gobernador, Javier Duarte, quien actualmente cuenta con ficha roja de la Interpol para ser capturado.



Luego de que la PGR consiguió que un juez federal emitiera orden de aprehensión contra el mandatario, sus suegros solicitaron un amparo contra la posibilidad de que la PGR emitiera una alerta migratoria que les impida salir del país y otro contra cualquier orden de aprehensión que pudiera emitirse en su contra.



Sin embargo, los amparos arrojaron la inexistencia de alerta migratoria y de orden de captura pero Macías Yazegey logró que el pasado 24 de enero el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, ordenara al Ministerio Público



Federal que justifique porqué no investigará los actos de vigilancia y acecho de los que denunció ser víctima.



Macías Yazegey, padre de Karime Macías, ha señalado en diversas ocasiones que él no está involucrado en los desvíos imputados al ex gobernador y que no conoce su ubicación ni la de su hija.