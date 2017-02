Actuemos sin miedo

CARLOS ARANDA PORTAL | FONDO Y FORMA Publicada el

Cada día me convenzo más, que gran parte la actuación de Donald Trump, frente a México y frente al mundo, se apega estrictamente a lo que dice en su libro, escrito hace tres décadas aproximadamente: Si el enemigo es débil lo aplasto y si es fuerte, entonces llevo a cabo negociaciones con él, en un plano de tú a tú. Vi dos videos basados en las palabras y actuación de Felipe Calderón como ex presidente de México, que me abrieron mucho los ojos y que me voy a permitir tomar como base, para el presente artículo. El propio tratado de libre comercio prevé en articulado las bases para la aplicación del mismo y en todos los casos si hablamos de otros temas, como es el muro o los indocumentados, tienen bases para permitir o no, que se den los hechos que está estableciendo Trump, de manera unilateral. Lo que sucede es que nadie preveíamos que en tan poco tiempo, cometiera tantas tropelías Donald Trump, no sólo contra México sino contra el mundo entero y es lo que podemos y debemos aprovechar, porque no cabe duda, que el enemigo común en este caso de los Estados Unidos, es tu propio amigo si lo sabes aprovechar. Calderón dice y con mucha razón, que los cometarios de Trump, es un “bulling” que está utilizando, para ver si el enemigo es débil o fuerte, por lo que tomando en cuenta la agresividad de este personaje, en vez de doblegarnos ante él, como lo hemos estado haciendo, debemos responderle de tú a tú, en el mismo plano que él lo hace. Tomando en el caso del tratado de libre comercio, adoptando medidas comerciales y diplomáticas, actuando con mucha inteligencia en los casos que se plantean, medidas que Calderón les llama “retaliatorias” que viene a su vez del vocablo en inglés “retaliation” y que en pocas palabras significan establecer sanciones frente a las propias sanciones, utilizando los términos establecidos en el propio tratado. Él mencionó como medidas tomadas por su gobierno, en el caso del transporte que los Estados Unidos no dejaban circular el mexicano, poner en evidencia ante el mundo, quien estaba transgrediendo o incumpliendo el tratado, como muchos años lo estuvieron haciendo. Puso en evidencia ante los propios Estados Unidos, en tribunales perfectamente establecidos y ante los tribunales mundiales, que era ese país, el que estaba violando los acuerdos tenidos. En vista de que no estaban cumpliendo, con base en el propio tratado, les impuso Calderón, aranceles aproximadamente a 120 productos de EU, los cuales fueron seleccionados con todo cuidado, tomando en cuenta los que más afectaban a dicho país. Fue tal la presión mundial y la de los interesados en dicho comercio, que movieron a los congresistas a legislar al efecto, para que se suprimiera la prohibición del tránsito al transporte mexicano, cuestión que dábamos por sentada sin que supiéramos hasta ahora, las medidas tomadas por el gobierno de Calderón y que tuvieron el efecto que ahora todos conocemos. Se afectaron productos como el pistache de California, las manzanas de Washington, los granos del centro del país y muchos otros productos, que surtieron el efecto deseado. La política de sanción contra sanción, tiene efectos jurídicos, porque además de ser una política diplomática, tiene efectos legales. Se debe evaluar el peso verdadero de México en la relación bilateral pues nosotros tenemos mucho que ver en la seguridad de EU, pues hemos coadyuvado de manera muy activa en la aprehensión de conocidos narcotraficantes y delincuentes internacionales, siendo este hecho poco conocido, pues no se ha dado al mismo la difusión debida. En el caso del muro, no existen bases legales para que pueda ser pagado por nosotros y habrá que argumentarlo. En el caso de los indocumentados, no existe el problema de las dimensiones con que Trump lo pregona, pues en los últimos 10 años, más que aumentar, ha ido disminuyendo, porque meditemos: quien sino los mexicanos levantan la cosecha en EU. Así podríamos seguir enumerado hechos que nos favorecen, por lo que dependerá principalmente del gobierno y de los empresarios, hacer sentir el verdadero peso de México, sólo que actuamos con miedo. Hasta ahora, nos han demostrado o se ha comportado nuestro gobierno como débil, -no uno fuerte como lo tuvimos- que difícilmente se enfrentará de manera adecuada a los Estados Unidos y hasta ahora así lo hemos visto. Pongamos un experto en tratado de libre comercio, un experto en seguridad, un experto en migración a ver dichos asuntos y otro gallo nos cantará, pues seguramente ni el presidente, ni los secretarios, han leído siquiera el tratado de libre comercio.