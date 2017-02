Fracción hecha pedazos

El grupo priísta del Ayuntamiento de Celaya no puede ser oposición porque la oposición está entre ellos mismos. Hay una confrontación abierta entre dos de los tres miembros de la misma: el coordinador Jorge Montes y Montserrat Vázquez. Un hecho está semana hizo que, según los partidarios de Montserrat, Montes evidenciara que está más asociado a los panistas que a los tricolores. Y para sus oponentes, Montserrat Vázquez navega en la soledad señalando inconsistencias en las decisiones gubernamentales, pero sin socios que respalden o den fuerza a su agenda.

El año pasado Montes, también presidente del Comité Municipal del PRI, recomendó al Gobierno Municipal panista la contratación del despacho jurídico de Aguascalientes, Sociedad de Servicios y Mejoras Jazo SA de CV, para cobrar el predial a edificios de dependencias federales que no lo hacen, con excepción del IMSS. En concreto dicen que quieren cobrarle cinco años atrasado al edificio de la escuela de la Comisión Federal de Electricidad que está en 2 de Abril, por ejemplo. Surgió la versión de que la recomendación fue sometida a la consideración de la fracción priísta, a lo que la Regidora inmediatamente salió a desmentir y deslindarse, argumentando que aunque Montes es el coordinador en el Ayuntamiento, no es la voz de todos los miembros tricolores.

Además de desaprobar la recomendación de su correligionario, salió en defensa de los profesionistas celayenses y criticó que ni siquiera se haya volteado a ver a despachos jurídicos del municipio. También señaló que una negociación de tal magnitud carece de transparencia. Esto porque el despacho de Aguascalientes tiene o ha tenido relaciones con Leopoldo Montes, hermano del regidor. Jorge acepta que su hermano ha llevado algunos casos de amparo junto con el despacho, pero defiende que él sólo los recomendó y la tesorera Lourdes Herrera y el alcalde Ramón Lemus decidieron su contratación, y aclara que el despacho sólo cobrará si recupera el predial de las dependencias.

“No tiene nada de malo recomendar a un despacho que tiene experiencia ya en esos cobros y ha trabajado exitosamente en Puebla y Oaxaca”, dicen que pregona Montes por la Presidencia.

Ante el asunto, los más beneficiados y que por cierto, ni se meten ya al asunto, son los panistas, quienes generalmente aprueban o desaprueban, eso sí, por unanimidad.

La priísta se ha ganado los reflectores en los constantes señalamientos a los vacíos que hay en las decisiones del Ayuntamiento. Es crítica, combativa y da argumentos sólidos. Pero ello no le ha alcanzado para incidir de manera trascendente en ellas, pues sin aliados políticos su papel se reduce a una presencia que incomoda al Cabildo.

En cuanto a Jorge Montes, cabe preguntar una cosa: ¿qué tanta influencia tiene en el Gobierno Municipal a tal grado que el mismo alcalde, Ramón Lemus, toma tan en cuenta sus recomendaciones?

Irapuato de fiesta

Esta semana se realizó la presentación de la nueva Feria de las Fresas en el Inforum Irapuato, esta vez los organizadores se lucieron y presentaron las atracciones y los espectáculos que se presentarán.

Hubo un desayuno para empresarios y políticos, quienes por cierto sí asistieron, y hasta con ¡alfombra roja! en donde desfilaron personalidades freseras, todo, para tratar de atraer más inversiones al Inforum, pues tal parece que faltan muchas; ¿o será la lejanía del recinto?, ¿o será la falta de entusiasmo?, pero el Inforum nomás no acaba de brillar como se planea.”Pero ahora sí”, dicen que para esta Feria sí se lucirán y ya no será más una “kermés” .

Alcalde en redes

Cuentan que en Presidencia Municipal de Irapuato se formará una nueva área especializada en redes sociales pues la información está en las redes.

Y es que dicen que tal parece que a Ricardo Ortiz ya le gustó salir a cuadro, pues se ha visto que el Munícipe aprovecha la red social Facebook para dar su versión de los hechos (lo que quiso decir fue que) en vivo y a todo color. Aunque falta ver si esa nueva área hará más “choncha” la nómina de Presidencia Municipal, o será más chamba para los ya contratados.

Chivo expiatorio

Al que no quieren soltar ya, es al ex director de Fiscalización de Irapuato, Héctor Gómez, y que si dio mal los permisos, y que si abusó del cargo y que lo investigarán hasta el último momento, pero lo que no se dice es que el ex Director no actuó solo y que debió de tener permisos de “más arriba” para poder hacer su trabajo. Los allegados al caso dicen que los jefes lo tomaron de “chivo expiatorio” para limpiar culpas, si ya se fue, que él pague... ¿y los demás quiénes serán?

Y EN SALAMANCA...

Plan Salamanca, meter acelerador

La atención a los problemas ambientales en Salamanca avanza muy lento. Hay que apretar el paso.

Así les quedó claro a todos luego de la reunión del pasado miércoles en las oficinas centrales de la Semarnat, después de seis meses de no sentarse cara a cara las autoridades de primer nivel de los tres niveles de Gobierno para hacer un balance a días de cumplir un año el “Plan Salamanca 2016-2018”.

Fue la tercera reunión, pero la primera en que se sienta el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. Sin la colaboración de Pemex no hay plan que funcione, pues un problema ambiental mayúsculo son sus descargas al río Lerma.

La reunión la encabezó el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, y además estuvieron los titulares de ASEA, Carlos de Regules; Conagua, Roberto Ramírez; Profepa, Guillermo Haro; el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, y el alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo.

Los problemas ambientales no los resolverán al 2018, pero se comprometieron a avanzar más.

Una de las prioridades de atención es la remediación del sitio que ocupaba la empresa Tekchem, de ahí ya se retiraron alrededor de 1,600 toneladas de residuos peligrosos, pero todavía falta bastante. Se estima que se necesitan más de 800 millones para remediar totalmente el lugar. Por lo pronto ya se tienen disponibles 140 millones para este año retirar 7,000 toneladas de azufre y demoler estructuras. En la reunión les dijeron que el 6 de marzo se daría el fallo para la segunda etapa del saneamiento.

El Director de Pemex les presumió que van muy bien con la construcción de la planta de co-generación de energía que permitirá que cinco calderas con deficiencias dejen de funcionar y se reduzcan drásticamente las emisiones de bióxido de carbono al ambiente. Aseguran que ya casi está por operar.

Conaguay Pemex dicen que están por firmar un convenio de colaboración para el cuidado de las aguas superficiales y subterráneas. Por lo pronto en dos pozos aledaños a la refinería se constató la presencia de hidrocarburos y junto con Pemex realizaron un operativo para la extracción de contaminantes. Aunque Conagua no informó de los resultados de los tantos muestreos que ha hecho ya a las descargas.

La Profepa informa que han verificado 126 empresas y en un 65% encontraron irregularidades, dos de ellas graves que derivó en las clausuras totales a “Agrosolaris” y “Embobinados de Salamanca”.

Y finalmente está el papel de la nueva Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que compartió haber realizado 180 visitas de inspección pero de cuyos resultados poco también se conoce.

En la cancha local la Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT), que encabeza Juan Pablo Luna. se cuenta ya con un padrón de 429 fuentes contaminantes que son competencia Estatal, sobre lo cual tienen abiertos 408 expedientes y han clausurado ya seis establecimientos.

El Plan Salamanca es un esfuerzo de coordinación de alto nivel, es cierto. No obstante puede reforzarse todavía mucho más para garantizar que las acciones se cumplan a corto, mediano y largo plazo. De entrada al acuerdo de voluntad le falta formalizarlo con algún convenio legal para obligar a un puntual seguimiento a los compromisos, gestionar recursos de todas partes y acelerar los resultados. Otro tema pendiente es la estrategia para comunicar a la población con oportunidad y transparencia.

Pacchiano Alamán vendrá en breve a dar un informe y los anuncios de lo que viene. El presidente Enrique Peña y el gobernador Márquez están en cuenta regresiva y Salamanca espera los resultados.