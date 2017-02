México tiene un bajísimo nivel de vida (y dos posdatas)

RICARDO GONZÁLEZ MELECIO | OPINIÓN Publicada el

Hoy domingo 5 de Febrero se celebran 100 años de la promulgación de la Constitución por el presidente Venustiano Carranza, en Querétaro en 1917, y no se han cumplido los anhelos de libertad y justicia social para todos los mexicanos y tener un buen gobierno justo y democrático.

Nuestro país, siendo uno de los países más ricos en todo: Recursos naturales, playas, hidrocarburos, minas, bosques, con dos mares al este y al oeste de nuestro territorio, como son el océano pacífico y el atlántico, con gran variedad de culturas y etnias, con un pasado milenario de culturas maravillosas como la Maya, Azteca, Tolteca, etc., sin embargo más de la mitad de la población vive en pobreza.

La pobreza se debe a muchos factores, pero principalmente es debido a que los salarios son bajos y los productos caros. Es el caso de nuestro país, el salario mínimo es de los más bajos del mundo y los precios son muy altos. Por ejemplo, el salario mínimo en Estados Unidos es de 8 dólares por hora, o sea algo así como 160 pesos y aquí es de 4 dólares u 80 pesos…pero por día. Aquí se puede ver la enorme diferencia en salarios, por eso la gente pobre, o no tan pobre, arriesga su vida para irse a Estados Unidos. Pero por si esto fuera poco, por un carro de modelo reciente y en buen estado, se puede conseguir en mil dólares o 20 mil pesos y aquí por esa cantidad ni un Chevy viejo. Aquí se puede ver claramente lo que digo de sueldos bajos y precios altos. Para comprar un buen carro allá, trabajando un mes, ganando el salario mínimo, se puede adquirir, pero aquí ni trabajando toda la vida, ganando el salario mínimo, se puede adquirir.

¿Por qué pasa esto en nuestro país siendo un país muy rico en todo? Por la sub administración o mal manejo de los recursos públicos y naturales que tenemos en nuestro país por parte de quienes nos gobiernan y si le añadimos a esto la enorme corrupción que como un pesado lastre no nos deja avanzar, pues podemos darnos cuenta del porqué de esta terrible situación en la que se encuentra México. Nuestro país es uno de los más corruptos del mundo. Se habla de un 20 o 30% del PIB, o incluso más, anualmente en corrupción. Estamos hablando de cerca de un billón de pesos anuales de corrupción. Esta es una cantidad enorme de recursos. Se dice que cada presidente hace uso en forma discrecional y secreta de fondos públicos. Hay una partida secreta de miles de millones de pesos, a disposición del ejecutivo, hay cientos de fideicomisos federales que sus recursos se usan sin consultar a nadie y en total secrecía y de forma arbitraria.

La enorme corrupción de los gobernantes, el neoliberalismo que por un lado favorece y protege a los ricos, condonándoles hasta los enormes impuestos que deben y por el otro empobreciendo a los pobres con bajos salarios y precios caros; y la pésima administración de nuestros gobernantes. Hubo hace pocos años, recursos extraordinarios por los altos precios del petróleo en el sexenio de Fox y parte del de Calderón, de más de 80 mil millones de dólares, que hubieran servido de pivote para impulsar a nuestro país como un poderoso cohete al primer mundo y, sobre todo, para subir el nivel de vida de los mexicanos, pero esos recursos se desperdiciaron y perdieron en la nada. Esa es la mala administración y la corrupción de la que escribo. Seguramente buena parte de esos recursos llegaron a las arcas de Fox, Calderón y cómplices en el gobierno. Lo mismo ya está haciendo Peña Nieto, se dice que tomó recursos en secrecía y que no se sabe en donde quedaron, de Pemex y la CFE, de más de 250 mil millones de pesos y que por eso aumentó el impuesto a la gasolina, de 6 pesos por litro, por medio del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), y que es lo que espera recaudar para reponer los fondos que retiró indebidamente, esto está debidamente documentado y pronto saldrá a la luz pública.

¿Se da cuenta, estimado lector, por qué la mayoría de la población de nuestro país es pobre a pesar de ser ricos en prácticamente todo? Únicamente 100 familias de México poseen prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestra nación. Esto es el famoso neoliberalismo: la concentración de la riqueza de un país, en unas pocas manos. La desigualdad social, la injusta distribución de la riqueza y todo esto propiciado por los gobiernos corruptos, apátridas y que han actuado en contra del pueblo…Esa es la realidad de México, por eso y más tenemos un bajísimo nivel de vida…siendo un país enormemente rico.

POSDATA UNO.- Las manifestaciones están dando resultados. El gasolinazo de ayer sábado no se dio y esperamos que los siguientes que se tenían contemplados tampoco. Pero no estamos conformes y vamos a seguir manifestándonos para que se dé marcha atrás al gasolinazo que ya se dio. Vamos a seguir adelante en esta lucha del pueblo, sin partidos, sin sectarismos, sin filias ni fobias. Hoy domingo 5 de febrero vamos a reunirnos nuevamente en las antiguas instalaciones de la feria a las dos de la tarde. Esperamos a todos aquellos que se quieran manifestar en contra del gasolinazo, de los altos sueldos de los funcionarios públicos, de la sobre representación legislativa, del dispendio público, de la enorme corrupción del gobierno, etc.

POSDATA DOS.-Ahora más que nunca, hoy 5 de febrero, el artículo 39 debemos hacerlo vigente. Dice textualmente que: “La soberanía nacional reside esencial y orgánicamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Más claro ni el agua. El poder público dimana del pueblo y es para beneficio de este y como el gobierno de Peña Nieto está usando el poder que tiene, que dimana del pueblo, en contra y en perjuicio del pueblo, entonces este puede “alterar o modificar la forma de su gobierno”. Los derechos se exigen, no se suplican.

