Madrid vs Celta suspendido

El partido entre el Celta de Vigo y el Real Madrid correspondiente a la 21ra fecha de la liga española fue aplazado por problemas climatológicos, según informó el alcalde de la ciudad de Vigo el sábado.

El cotejo que debía jugarse el domingo quedó pendiente de nueva programación por culpa del temporal que está azotando la región de Galicia y que el viernes ya supuso la suspensión del choque entre el Deportivo La Coruña y el Betis por desperfectos en el estadio deportivista.

"Ya he hablado con el presidente del Celta y ahora están elaborando el informe técnico. La decisión es irreversible. Esta noche el temporal fue muy severo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad. En estas condiciones no se puede jugar mañana", dijo el sábado el alcalde vigués, Abel Caballero.

El aplazamiento del Celta-Madrid sería un nuevo contratiempo para el calendario de la competición española, pues el Madrid también tiene otro partido liguero pendiente contra el Valencia, correspondiente a la 16ta fecha y que se postergó en diciembre por la disputa del Mundial de Clubes.

Ese choque en el estadio Mestalla quedó programado para el 22 de febrero.