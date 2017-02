REDACCIÓN Publicada el

El "Pirruris" habló con TV Azteca sobre lo ocurrido el pasado lunes cuando el comediante tuvo un accidente en el cual se confirmó días posteriores que Luis de Alba se encontraba en estado de ebriedad.

El comediante negó las afirmaciones, comentando que simplemente fue un accidente lo que provocó que éste perdiera el conocimiento por un tiempo.

"Me parece absurdo que me dejaran salir en estado etílico. Sería muy absurdo para ellos", afirmando que no es verdad la acusación.