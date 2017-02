Gana mexicano premio Goya

EL UNIVERSAL Publicada el

El director artístico mexicano Eugenio Caballero ganó el Goya a Mejor Dirección Artística en la cinta "Un monstruo viene a verme".



El cine para el director artístico Eugenio Caballero tiene mucho de juego. El ganador del Oscar por "El Laberinto del fauno" busca que sus proyectos le enseñen y lo transporten a él mismo, incluso a esa etapa de niñez cuando descubrió sus pasiones.



“Si no te sigues divirtiendo como un niño cada vez que lo haces (tu trabajo), con toda la presión económica que tienes o de tiempo no puedes, al final (lo que te mueva) tiene que ser la ilusión de seguir jugando a contar historias”, dijo el mexicano.



Desde siempre se ha conmovido por la parte narrativa de las películas de las que ha formado parte. “Crear historias dentro del lado visual. Yo no hago sets para que nada más se vean padres sino para que de alguna manera den un contexto y cuenten una historia”.



Aunque por años se había alejado de los filmes fantásticos, llegó algo que lo apasionó. No es la primera vez que Caballero trabaja con el director español Juan Antonio Bayona (Lo imposible), por lo que cuando éste le confirmó que harían la versión cinematográfica del libro de Patrick Ness, “Un monstruo viene a verme”, no le importó volver al género que lo llevó a la fama, ya que el tema a tratar lo valía.



Un niño (Lewis MacDougall) vive con su madre (Felicity Jones) en el norte de Inglaterra aislado en un suburbio alrededor de Manchester, a pesar de su buena relación todo cambia; ella está enferma y va perdiendo la batalla, que repercute en su abuela (Sigourney Weaver) y su padre (Toby Kebbell).



“Empieza a afrontar esos miedos que tiene y para entender lo que está pasando establece una relación con un personaje que es un árbol que ve desde su ventana, en la parte de arriba de una colina. Ese árbol se transforma en un monstruo que viene y le cuenta tres historias que al principio parecen inconexas, después ves las claves para hacer las paces con lo que le toca”.



Este monstruo es personificado por Liam Neeson, quien utilizó un traje de motion capture en la película que el creador considera como ambiciosa.