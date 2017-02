Buscan a desaparecido en el Coria

REDACCIÓN Publicada el

El sistema de emergencias recibió un reporte a la cabina de radio 911 este sábado al filo de las 17:30 horas donde indicaron familiares que desde el día viernes por la tarde visualizaron a un hombre que se había aventado al canal de Coria y que los amigos no lo vieron salir.



Amigos que se encontraban en estado de ebriedad con la persona que se aventó al canal de Coria, no saben a qué altura del canal fue que se aventó, mismos refirieron que ya no salió después.



Por lo anterior y debido a que se encontraba oscureciendo la tarde del sábado, se dificulta la búsqueda del cuerpo de la persona. El personal de la brigada de rescate iniciaran a partir del día de hoy la búsqueda del cuerpo para que sea identificado por quienes reportaron el hecho