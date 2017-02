El peligro que ya está aquí. ¿Qué hacer?

JUAN AGUILERA AZPEITIA Publicada el

Furioso un campesino tomó

el hacha y golpeó contra el

manzano, porque no daba fruto.

Gorriones y saltamontes suplicaron para que no lo tirara. El rústico llegó a un hueco de donde manó miel.

La probó y desde entonces cuidó

el árbol toda la vida.

Esopo

Sería absurdo elogiar a míster Trump, porque se encamina a cumplir sus ofertas. Y es que éstas, en gran medida, salieron de una mentalidad racista, plagadas de odio y venganza.

Pero tampoco hemos, los mexicanos con poquita sensatez, de caer en el odio que desde el oficialismo y muchos medios se ha ido fomentando hacia el nuevo inquilino de la Casa Blanca.



Ciertamente sus primeras decisiones muestran la voluntad de humillar y aplastar a su vecino del sur, sin darse cuenta que millones de mexicanos han sido, en la Unión Americana, firme sostén para el progreso.



A pesar de esa realidad no hemos de caer en la temeridad de tildarlo o agredirlo con calificativos hasta de demente, que muchos mexicanos ya le aplican en las redes sociales y no pocos medios de comunicación; hay quienes, con letras de molde impresas le mientan la progenitora. ¿Qué se ganan con ello? Desahogar su furia, descargar su enojo. Y nada más.



Hay que ver que la insolencia y agresividad del Presidente norteamericano ha servido en México para que nuestro Gobierno arme una gigantesca campaña que le sirve a él y a los partidos políticos a efecto de recuperar el apoyo del pueblo, que por su pésimo desempeño han perdido.



Claman los líderes de los diversos colores que ahora seamos todos unidos. Y ellos, por supuesto, en la cumbre, en la cresta, con un patriotismo que les sale por los poros. Y, pregunto con cierto dejo de ingenuidad, ¿no son nuestros gobernantes de todos los tonos y colores quienes han empobrecido al país?

Un puro dato: Ellos, los encumbrados destruyeron el campo, tasajearon las tierras, con el ejido manipularon a más no poder al rústico. En vez de entregarle la tierra en propiedad lo convirtieron en esclavo político, a través del comisario. Eso no hay qué olvidarlo.



Millones de nuestros compatriotas tuvieron el sueño americano y se lanzaron a la aventura porque aquí, en su tierra, carecieron de oportunidades. La miseria, el hambre, los puso en camino de la aventura no siempre exitosa.

Fueron al “otro lado” a desempeñar las más humildes tareas, a ganarse los dólares con el sudor de la frente. Y a mandar remesas a sus familiares que acá quedaron y de lo que viven, se alimentan y sostienen. No pocos núcleos hogareños se desintegraron. ¿A quién vamos a culpar de ello?



Los fondos públicos se reparten a diestra y siniestra, sin que haya claridad en sus aplicaciones. Todavía hoy no sabemos lo que gastó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la caravana que organizó para ver de pleno contacto las elecciones presidenciales norteamericanas. ¿Fue un peso, un millón, menos o más?

Los ciudadanos no tenemos derecho real a saberlo. Eso se queda en la nebulosa espesa de lo contable. Igualmente ignoramos lo que los diputados federales guanajuatenses, no nos metamos con los demás porque caeríamos en el cuento de nunca acabar, solamente los de aquí que nos refieran qué les hicieron a los 150 mil pesos que les dieron para repartir. ¿Se volvieron hermanos y hermanas de la caridad?



Hay programas, ciertamente, para los migrantes que remiten algunos fondos pero hasta ahora, que se sepa no existe apoyo real para que sus familiares establezcan una tiendita siquiera. Luego se gastan lo que les llega y... ¡a esperar otra remesa!

Para que se entienda que no hablo o escribo nada más por que sí, les doy dos datos: Uno, en Albarradones hace pocos años para abril ya no había agua en las dos presitas. Hoy la tienen todo el año. Es que los viejos ya no cultivan y los jóvenes se fueron de “mojados”. ¿Qué programa hay para recuperar esos cultivos? Que se sepa...ninguno.



En Los Arcos, por el rumbo de donde está la UNAM, para una población mínima de 30 mil personas falta tortilladora, farmacia, tienditas, panadería, gasolinería y hasta taquerías. ¿Qué autoridad ha dado orientaciones y apoyo para que los dineros de los migrantes se inviertan en algo productivo? Nadie. Han de pensar algunos encumbrados en el gobierno “que cada quien se rasque con sus uñas”.



Van a regresar a México y concretamente a nuestro solar estatal, no pocos migrantes. Es deseable que si traen algo de recursos, no los dilapiden pensando en que luego van por más.

Mejor que los inviertan aquí, que rehabiliten sus parcelas, que los apliquen en una empresita y aprendan oficios o hagan carrera, no sólo mientras pasa la tempestad desatada por el señor Trump, sino para que reencuentren en su tierra las raíces familiares, sociales y patrióticas que son profundas.