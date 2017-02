¿México necesita una nueva Constitución?

ALEJANDRO POHLS HERNÁNDEZ Publicada el

La reacción del clero y los conservadores a la nueva constitución liberal de 1857, no se hizo esperar: excomulgaron a todos los que habían aprobado esta ley y los amenazaron con las llamas del infierno. Todas las constituciones que ha tenido México han sido de corte liberal y tuvieron importante influencia de la masonería mexicana.

Con el triunfo de la Revolución de 1910, hace 100 años se aprobó la constitución de 1917 con sus 136 artículos en alrededor de 22 mil palabras. A 100 años de distancia, ese documento registra 695 reformas y 229 decretos que contabilizan cerca de 67 mil palabras.

Esos cambios han generado una gran confusión en la escritura constitucional, de ahí que, en opinión del doctor Diego Valadés, es momento de reformar la Carta Magna que rige a todos los mexicanos.

Hasta donde la Historia nos lleva de la mano, a las 9 a.m. del 17 de noviembre de 1916, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, montado a caballo y seguido de una nutrida comitiva de generales, entre ellos Álvaro Obregón y miembros del Estado Mayor, sale rumbo a la ciudad de Querétaro.

La cabalgata partió de Palacio Nacional, siguió por la avenida Madero… El día 25 llegan el señor Carranza y su comitiva a la ciudad donde lo recibe una multitud con indescriptible entusiasmo para seguirlo hasta la casa del gobernador de la entidad, general Federico Montes, donde se hospedó.

Establece la capital de la República en Querétaro, en tanto se instala y termina sus sesiones el Congreso Constituyente que fue convocado.

En 1916, los caudillos triunfantes, Obregón y Carranza (Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se enfrascan en una lucha ideológica) y el campo de batalla fue el Congreso Constituyente.

Los liberales, masones mexicanos, obregonistas, que eran diputados, capitaneados por el Francisco J. Mújica le ganan a los carrancistas los artículos vertebrales (3º, 27, 123, 130, etc.) de la Constitución de 1917; el proyecto de constitución de Carranza es rehecho por 74 constituyentes, masones, de los 118 del pleno y logran que la Constitución de 1917 sea una expresión de los Liberales.

El proyecto de constitución que presentó Carranza no fue el que se aprobó finalmente, porque carecía de postulados sociales. Tuvo que regresar a Querétaro meses más tarde, el 5 de febrero de 1917, para firmar el nuevo documento, uno de los más progresistas del mundo del siglo XX por su contenido social.

Había en el Constituyente hombres de lucha, conocedores de los problemas del pueblo mexicano: generales, ex ministros, obreros, periodistas, mineros, campesinos, ingenieros, abogados, médicos, profesores normalistas…Gente con olor a pueblo, casi todos anticlericales.

El proceso político de la Independencia dio lugar, a lo largo del siglo XIX, a la cristalización de un sistema bipartidista, con dos tendencias: conservadores y liberales. Cada grupo dominó la escena política, alternativamente, por largos periodos de tiempo.

Los conservadores se caracterizaron por defender la fe ante la razón, la tradición ante la modernidad, la jerarquía ante la igualdad, los valores colectivos sobre el individualismo, la preeminencia de la ley de Dios ante la Constitución y un rechazo total al cambio y la innovación.

En esta sociedad, una élite natural por nacimiento, con riqueza y educación, será la encargada de gobernar. Esa élite garantizaría la unión de la comunidad mediante costumbres inveteradas y tradiciones. Además, daría un apoyo irrestricto a la jerarquía católica en sus privilegios y canonjías.

Los liberales representaban la posición opuesta y procedían de todas las clases sociales. Muchos de ellos no dejaban de ser católicos, respetaban esta fe, pero establecían una clara separación entre la religión y el Estado y entre los intereses de la nación y los beneficios económicos y sociales de que disfrutaba el clero.

“Hombres libres, resueltos y patriotas, hombres sin tacha, sin miedo, fueron en contra de la usurpación y sumisión, este documento, la Constitución, no solo es ley, representa los sueños, esperanzas, anhelos y proyectos de los mexicanos”: Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso Constituyente de 1917.

Pero, actualmente, las condiciones de México son muy distintas: el analfabetismo es reducido, ya hay partidos y clase política, existe una ciudadanía y procesos participativos, asistimos al fin de los nacionalismos, para dar paso a la globalización. Lo que sigue, es acceder a instituciones que brinden certeza.

Por desgracia, los gobernadores construyen nuevas formas de caciquismo que añade un sesgo disfuncional a las instituciones y mientras sigamos teniendo un sistema presidencial absolutista seguiremos teniendo resultados disfuncionales. La Reforma que propone Valadés es la reordenación de la Constitución y la parlamentarización del sistema presidencial, debido a la gran concentración del poder del presidente de la República.

“Frente a un régimen concentrado de poder y de facultades, se debe construir un gabinete integrado por ministros, no secretarios, que den respuesta a la nación, en el ámbito de sus responsabilidades y cuando no sea satisfactoria, entonces deberán de dejar el cargo para que los sustituyan personas mejor capacitadas. Si eso fuera así, el desprestigio de la apreciación pública no incidiría en el presidente de la República, que tiene que responder de todo, como sucede en nuestros días”: Diego Valadés.

En un 5 de febrero, conviene preguntar si la Constitución, además de cumplir años, cumple también sus funciones. Nuestra carta magna ha sido ejemplar en más de un sentido. “En su fase inicial se inventó la renovación del poder político; transformó las relaciones sociales; propició el optimismo colectivo e incorporó la idea de constitucionalidad a la cultura cívica del país”, dice Valadés.

Continúa: “En un segundo ciclo, las funciones de la Constitución derivaron hacia otros derroteros. Los objetivos de cambio cedieron su espacio a los de estabilidad; la norma se orientó hacia la permanencia de un orden hegemónico y se privilegiaron la armonización de intereses, la temperación de las expectativas colectivas y la consolidación del poder presidencial.”

¿México necesita una nueva Constitución? para que la Constitución que tanto nos dio en el pasado, no nos quite nada en el futuro.

“Todo lo que vive está expuesto a cambio y transformaciones; solo la muerte es invariable; lo importante, lo trascendente, está en realizar plenamente la función de la vida. Es así como la obra de los hombres responde con provecho al motivo de su creación. Sustituir no es la esencia, sino haber vivido bien”: Felix F. Palavichini, constituyente de 1917.

