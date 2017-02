Aplauden y critican colección inspirada en México

REDACCIÓN Publicada el

El diseñador Ricardo Seco llevó su orgullo por México hasta el nivel más alto y lo presumió en el Men's New York Fashion Week.

Algunos aplaudieron su esfuerzo y otros criticaron las prendas inspiradas en símbolos patrios ante la duda de si es legal.

Ante el actual 'efecto Trump', el diseñador mexicano decidió que su última colección, #JuntosTogether, fuera tricolor y con ello enviar un mensaje anti racismo y anti xenofobia, informa en su portal huffingtonpost.com.mx

Modelos inmigrantes tiñeron de verde, blanco y rojo la pasarela neoyorquina con la intención de usar la moda como vehículo de expresión.

El águila devorando a una serpiente, la mítica frase de Benito Juárez - "El respeto al derecho ajeno es la paz" - y otros discursos como "Proud Immigrant", "Juntos" y "Together We Are the Force", fueron algunos de los recursos en la colección, además de motivos estadounidenses que, en lugar de mostrar un nacionalismo aislado, presentan el encuentro entre dos culturas y países vecinos.

... Solo juntos y sin miedo ,nos daremos a respetar .. #yosoymexico tú y todos los que trabajamos y con orgullo mostramos lo mejor de el . #NYFWM #juntostogether #proudimmigrant i❤️NYC Una foto publicada por Ricardo Seco (@secoricardo) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 6:57 PST