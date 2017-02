La vía Kumamoto

JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

José Pedro Kumamoto Aguilar es un diputado independiente de Jalisco, ex alumno del ITESO, la universidad jesuita de Guadalajara. Es un líder que social que trae una iniciativa interesantísima que debemos apoyar. Su campaña se llama “Sin voto, no hay dinero”, la cual pretende que los partidos políticos vinculen sus gastos y prerrogativas directamente con la cantidad de votos válidos recibidos en el último proceso electoral. Lo que pasa es que estos angelitos, los políticos lacra de nuestro País, diseñaron una fórmula para que mientras más nos inscribamos al padrón electoral, más lana reciben estos pillos, los partidos políticos.



El pueblo irritado con esta clase parásita generó esta semana una lista de los políticos mexicanos que han rechazado reducir su sueldo y prestaciones y comodidades, en una completa falta de sensibilidad con el pueblo que está irritado y hambriento. A esta lista ingresó ya Benito Nacif, consejero del INE, y están lo mismo Diputados que Senadores, que Ministros, que funcionarios públicos de primer nivel. La invitación que hacen organizaciones civiles, es que les aventemos jitomates o pañales de bebé ya usados o huevazos. Parece interesante la idea para expresar el desencanto, el hartazgo con la clase política que es incapaz de eliminar su fuero de privilegios.



Pero esto es sólo una expresión testimonial, simbólica. El problema se resuelve de fondo si atacamos la raíz: lograr que los partidos políticos vinculen sus gastos y prerrogativas directamente con la cantidad de votos válidos recibidos en el último proceso electoral. Es decir, cortar de tajo el esquema perverso que tienen para mantenerse viviendo del presupuesto público. Ésta es la iniciativa de Kumamoto.



El análisis que hace este ex alumno jesuita es sencillo: cada partido recibe 44.5 pesos por persona registrada en el padrón electoral, sin importar si acudieron o no a ejercer su voto, o si lo anularon, por lo que propone diseñar una nueva ecuación para que los recursos se entreguen a cambio de los votos válidos emitidos: multiplicarían los 44.5 pesos por cada persona que haya elegido a un solo partido. Esto quiere decir que si protestamos con el “voto blanco” o no acudimos a las urnas porque los políticos son rateros y alejados del pueblo, ellos recibirán menos dinero.



Kumamoto Aguilar tiene 26 años, es el primer candidato independiente en Jalisco en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular y que logró con más de 50 mil votos a su favor, más de los que recibió cualquier partido político. Él es Licenciado en Gestión Cultural por el ITESO, donde fungió como presidente de la Sociedad de Alumnos. Fui por 20 años profesor del posgrado del ITESO y veo que las condiciones para que surja una candidatura y una propuesta equivalente en León, son las mismas.



La candidatura de Kumamoto al Congreso llamó la atención de medios internacionales por el uso de redes sociales para realizar su campaña y el bajo presupuesto con el que se financió. Logró aportaciones pequeñas de muchas personas, logrando una campaña sostenible sin necesidad de hacer grandes gastos. Fueron las sociedades de alumnos, los medios de comunicación independientes, los colegios de profesionistas, las clases medias y los universitarios, los que votaron por él. Por eso las condiciones para que un joven sea el primer candidato independiente en Guanajuato, están dadas. Deberá surgir de León donde están los tres distritos federales donde hay mayor escolaridad y participación. Sería en el distrito 5, en la zona centro-poniente de León, donde está ese perfil de votantes.



La primera es la ruta para que esa o ese candidato logren ser electos en el 2018. La segunda, es inmediata: si logramos que prenda y se apruebe esta propuesta a nivel nacional, sería posible reducir a la mitad el presupuesto para cada coalición, alrededor de dos mil 200 millones de pesos (mdp) y canalizarlos a obras sociales. En Guanajuato no será posible esta propuesta, pues la totalidad de los diputados son miembros de un partido y beneficiados directos del sistema y de las prerrogativas. Por eso con la campaña “Sin voto, no hay dinero” los partidos tendrían que implementar mejores medidas para ser electos, pues la gente ya no se siente representada por las instituciones políticas. Con esta estrategia, podríamos reconquistar a los partidos, perdidos en la indolencia a la gente. Pedro dice que ‘la política debe ser hecha por personas que basan sus esfuerzos en procesos y proyectos, no en las chambas y no en los huesos”. Si la mayoría del Congreso de Jalisco acepta la propuesta, cosa que parece muy difícil, se mandaría al Congreso de la Unión para que se discutiera allá.



Por eso, necesitamos un Kumamoto en León, y aunque sabemos que la solución no es el abstencionismo, debemos despertar a los partidos y que como pueblo nos volvamos a enamorar de la democracia y de las ganas de votar. Tenemos que lograr que quienes participan en los partidos políticos sean personas honestas y que esto no se convierta en negocios familiares, como sucede en todo México y en Guanajuato, donde el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, los sobrinos y los compadres forman parte del partido sin mayor mérito que su vínculo.



Esta iniciativa de Kumamoto sería indispensable no sólo para ahorrarnos (como en el caso de Guanajuato, al menos unos 175 millones de pesos por elección), sino el devolvernos a la gente, la capacidad de premiar o castigar a los malos gobernantes. Iniciemos la Vía Kumamoto en Guanajuato.

