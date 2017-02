EMILIA PEDRAZA DE ASCENCIO Publicada el

Eventualmente la nostalgia me cubre.

He descubierto que esto es “patrimonio de la humanidad”, nadie se escapa de sentirla alguna vez.

Cuando voy cayendo me doy cuenta, respiro y busco a alguien que me ayude, me escuche, no se asuste y no me juzgue... ¡y siempre encuentro a ese alguien!

A veces me imagino que estoy pedaleando durísimo para sobrevivir y no hundirme en el pantano de la tristeza, y de alguna manera misteriosa aparece la salida que me conduce a la confianza, la meta es recuperar la alegría.

Por estar a un año de los setenta, el reto y el grado de dificultad aumenta, justo ahora en la tercera edad la asignatura es no dejar que la desesperanza y la ausencia me zarandeen.

Y por ahí en terapia me llegó está canción de Alejandra Guzman: Necesito amarme, son muchas heridas las que tengo que cerrar...

Necesito detenerme y pensar.

Es inevitable, soy una persona que aunque pierda vuelve a dar...

Necesito reinventarme una vez más.

Necesito detenerme y mi alma rescatar.

Necesito amarme para amar a los demás.

Necesito estar conmigo.

Escuchar mi corazón...

Ya no me conozco, ya no hay nada en su lugar.

Cómo fui perdiendo fe, cayendo en espiral.

Necesito reponerme, respirar, detenerme y mi alma rescatar.

Se que puedo...

Y voy aprendiendo a estar de pie, firme, haciendo la tarea de conectarme con mi pasión, que hoy me doy cuenta, siempre ha sido reinventarme en cada etapa de mi vida.

Dios-Misterio puso algo en mí y en ti, que impulsa de nuevo a recuperar aquello que sostiene y renace.