Segundas oportunidades

MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ

Teresa tenía dos niños, uno de un año y la nena de seis. Tenía una vida llena de ocupaciones. Trabajaba desde muy temprano hasta las cinco de la tarde, de allí se iba a recoger a sus niños a la escuela para llevarlos al local que de seis de la tarde hasta las nueve de la noche atendía. Ese era su negocio propio y por lo tanto no podía desatender, era el futuro de sus hijos y su empleo era su sostén mientras daba más su negocio.

Los días que podía llegar temprano a su casa, era para hacer quehacer, ayudarles a las niñas a hacer su tarea, lavar y preparar la comida.

“El trabajo en la casa nunca se acaba y los niños todavía quieren que juegue con ellos”. Decía Teresa. Diario se veía cansada y se reflejaba en la manera en cómo le hablaba a sus hijos.

Es muy difícil ser madre. A veces es tan desgastante, que se valora mucho el serlo. Teresa sin duda era una gran madre. Daba lo mejor que podía a sus hijos, sin embargo, muchas veces sentía que el tenerlos, limitaba su vida y las ganas de volar. Pero realmente los amaba.

Un día Teresa salía de su casa rumbo a la escuela de sus hijos. Apenas llevaba cinco cuadras recorridas, cuando de pronto se le apagó su coche y ya no pudo usarlo. Tuvo que llevar a los niños en un taxi. Los dejó y tomó el autobús que la llevaría a su trabajo. Se sentó en la parte trasera. Delante de ella iban sentadas dos señoras platicando de la difícil tarea de ser madre. Teresa, enseguida se identificó con el tema y se acercó un poco más para escuchar la conversación.

Una de ellas, Yolanda, comentaba: “A veces quiero tirar la toalla e irme lejos de aquí por un tiempo. Otras veces no quiero alejarme ni un minuto de mi hijo y cada día trato de predicar con el ejemplo para que él, sea como sea, luche por sus sueños”.

Minerva, la otra señora, le contesta: “Sé de lo que hablas Yolanda. Me sucede igual. Cada día es más pesado para mí, pero también es una oportunidad para ser más fuerte y agradecer a Dios que mi hijo está vivo, y del gran privilegio que es ser madre. Muchas noches, lo único que quiero es sentarme al televisor o leer un buen libro acompañada de un café y nada más. Necesito a veces estar sola y relajarme de todo el día para comenzar un día nuevo. Pero no lo logro. En cuanto pienso que mi hijo ya se quedó dormido, me empiezo a relajar y pasan unos cuantos minutos, cuando de pronto escucho una voz que me grita: ‘¡Mami ven, llévame al baño!’”.

Teresa escuchó toda la conversación. Se sintió mucho mejor. Ahora daba por hecho que no solo ella se quejaba como madre, también las otras lo hacían y eso hacía que se justificara en algunos de sus comportamientos a sus hijos.

Pasaron algunas semanas. El estrés de tantas actividades dejaba exhausta a Teresa y muchas veces remataba con sus niños pequeños. La violencia no solo es un golpe, también es un grito, también es ignorar a los demás cuando sabes que están allí y necesitan de ti.

Un día, uno de sus empleados, tuvo un accidente, desgraciadamente quedó paralítico. Teresa quiso ayudarlo y fue al centro de la ciudad donde se encontraba una tienda exclusiva de aparatos como sillas de ruedas etc., para poder adquirir una y llevársela a su empleado. Pasó por enfrente, observó el anuncio y supo que era allí. Al entrar esperó un poco ya que el vendedor estaba ocupado con otras cuatro personas. Eran dos señoras junto con sus dos hijos en sillas de ruedas. Compraban cosas que necesitaban para que sus hijos tuvieran una mejor calidad de vida.

Acabaron de hacerlo y al salir, Teresa las reconoció. Eran las dos señoras que platicaban hace unas semanas en el autobús. Se quedó observándolos a los cuatro y vio como sus hijos de siete años estaban en sillas de ruedas. Mientras tanto escuchó que el vendedor le comentaba a uno de sus compañeros: “Cada vez que vienen esas señoras con sus hijos, me lleno de fuerza y de energía para seguir luchando por mi niña. A pesar de que los dos tuvieron un accidente, perdieron sus piernas y un brazo, son resilientes. Sus madres, aunque sé que no es nada fácil para ellas ese trabajo, se han vuelto unos robles para poder lograr resultados extraordinarios con ellos”.

Desde ese día, Teresa valoró el tener a sus dos hijos sanos y se prometió dar más tiempo de calidad como tantas veces lo había planeado, más no ejecutado.

“Vive y disfruta cada momento de tu vida, no importa lo fácil o lo difícil que sea. No hay nada más seguro que saber que ese momento pasará y solo el recuerdo quedará”.