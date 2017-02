Señales de que estás tomando mucho café

EL UNIVERSAL | REDACCIÓN Publicada el

Yo sé que el café es importante, y que es necesario para tener energía después de madrugar, pero ¿no crees que te estás pasando de la raya? Tu café espresso doble, además de que tiene sus beneficios, en exceso podría acarrear efectos secundarios, efectos no muy buenos para tu salud.

Mucha energía: Pareciera algo bueno, pero no es así. El café no sólo estimula el sistema nervioso central, sino que bloquea los receptores de adenosina mientras acelera la adrenalina, dopamina y glutamate, un combo que podría ponerte a brincar sin razón alguna. Pero no todo es bueno en este asunto, pues una activación así puede causar ansiedad, un ritmo cardiaco acelerado, irritabilidad y cambios de humor.





Tienes bajones durante el día: El café puede llevarte del cansancio a un estado enérgico en minutos. Pero cuando la subida de energía baja, podrías sentirte de la fregada. Y es que muchos se confían en el empujón de energía, pero en realidad es tan sólo energía falsa.





Vas mucho al baño: El café es un diurético, así que te tendrá yendo al baño una y otra vez, a menos que tu cuerpo ya se haya acostumbrado. Y aunque se ha dicho que el café no deshidrata, si lo tomas en exceso sin tomar agua, no hidratarás tu cuerpo.





Un tic en el ojo: Los tics en el ojo salen de la nada, pero la cafeína puede ser uno de los culpables. Y es que la liberación de la serotonina y la noradrenalina, unos neurotransmitores exitatorios pueden incrementar la reactividad de los músculos y nervios.





Tus patrones de sueño son una locura: El café puede sabotear tus patrones de sueño. Deteriorando así su calidad y cantidad. Por si fuera poco, también afecta tu ritmo cardiaco, haciéndote sentir peor al día siguiente. Lo peor del caso es que es un ciclo vicioso, pues el café te quitará energía, pero lo buscarás para recuperarla.