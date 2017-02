Mori promueve el amor en su 'cumple'

EL UNIVERSAL Publicada el

La actriz Bárbara Mori usó su cuenta de Instagram para promover un mensaje de amor, con motivo de su cumpleaños.



“Gracias a Dios y a la vida por este nuevo año que comienzo para seguir construyendo una vida con amor.



“Porque el amor es lo que nos va a salvar de este mundo, es lo que todos merecemos, es lo que necesita nuestro planeta tierra, que lo amemos sin control, que nos demos los unos a los otros amor y más amor.



“Hoy despierto feliz y agradecida. Mi vida ha estado llena de bendiciones a cada paso que doy, y en los días nublados siempre una sonrisa me ha encontrado. Gracias por tanto amor a todos los que me lo expresan a diario. #TACO Todo Amor Cero Odio”, escribió Mori.



La semana pasada, Mori fue objeto de críticas en la red social al compartir el video de un bebé.



Usuarios le cuestionaron el por qué no ha compartido más imágenes de su nieta Mila.



Natália Subtil, la madre de Mila, dijo que Sergio Mayer Mori -el padre- no se ha hecho responsable de la pequeña y que nadie más de su familia la ha apoyado.



Sergio Mayer Bretón le respondió a Subtil a través de una serie de mensajes en Twitter para que les permita convivir con la bebé.