Fortalece UG cultura para 2017

La titular de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato (UG), Sara Julsrud López, aseguró que pese al complicado escenario económico de este año, la actividad cultural no será afectada, ya que se preparan proyectos para fortalecer esta actividad.



“La línea es hacer lo mismo o más, con menos. Tenemos la ventaja que la Dirección de Extensión es muy rica en grupos artísticos, y la propia universidad, en artistas, en exposiciones, etc.” dijo.



Las actividades culturales y de promoción artística dentro de la UG se orientan a divulgar espíritu y valores universitarios, labores no costosas, pero valiosas.



Destacó la importancia de que la UG considere a estudiantes, profesores y académicos para esta labor, lo que implica no tener gastos fuertes para atraer artistas, exposiciones u otros eventos.