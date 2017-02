Impiden carencias labor de policía

REDACCIÓN | Oscar Mireles Publicada el

Pasan las administraciones municipales y continúan las carencias de los elementos de la Policía Municipal, en equipamiento de radio comunicación, armamento y equipo táctico, lo que lleva a que no realicen al máximo su trabajo y expongan sus vidas.



Am Express entrevistó a varios oficiales de diferentes rangos dentro de la Dirección de Seguridad Ciudadana, quienes aseguran que al no contar con el quipo necesario para trabajar, algunos hechos se les han salido de las manos y el objetivo al que iban no se cumple porque los delincuentes están más armados que ellos y mejores comunicados.



Con la petición de anonimato, refirieron que desde hace cinco administraciones públicas, es decir, 15 años, no se les ha renovado los equipos de radio comunicación, lo que requieren para el trabajo operativo.



“Los radio no se los dan a todos, por ejemplo a los del sector de la zona centro de 20 se podría decir que solo 8 traen, y eso te dura funcionando unas pocas horas porque luego la pila se terminó y el radio es de adorno, cuando se necesita apoyo se llama por teléfono celular o algún público, pero corre por nuestra cuenta el saldo, nos hemos dado cuenta que desde hace 5 administraciones se han mantenido los mismo radios troncales, a pesar de que según se han comprado, pero pues no sé si los tengan guardados o que les hayan hecho, un radio para un policía es muy importante al igual que la pistola”, explicó un elemento sin radio.