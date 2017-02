Considera el Obispo que Constitución no refleja a ciudadanía

JULIETA ORTIZ Publicada el

La Constitución Política de México debería ser más clara y estar encaminada a representar a los mexicanos, pues con las más de 690 reformas que ha sufrido desde su promulgación no cumple con este aspecto, opinó el Obispo de la Diócesis de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda.



Ante la celebración del Centenario de la Constitución, el Obispo consideró que las modificaciones deberían hacerse a conciencia y no sólo “manosear” la Carta Magna.



Señaló que la propaganda de defensa de derechos que se ha hecho a lo largo de los años suena falsa, pues no se ha abierto a todos los ciudadanos mexicanos, y que la Suprema Corte de Justicia se ha enfocado a otros trabajos que no le conciernen.