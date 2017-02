Pumas mantiene el invicto en CU; empata 1-1 con Pachuca

EL UNIVERSAL Publicada el

Los Pumas dejaron ir la ventaja en los últimos minutos del partido ante los Tuzos. El equipo de Juan Francisco Palencia se aferraba a obtener la cuarta victoria en fila pero al 85’, los hidalguenses cortaron la racha felina de partidos ganados; el encuentro culminó con empate a un tanto en la jornada 5 de la Liga MX.



El cuadro auriazul saltó a la cancha del Estadio Olímpico con la intención de hacer caer al Pachuca, a quien no le gana como local desde el 2012. Los elementos estaban puestos en la mesa: los de casa iban en ascenso y con una victoria habrían logrado sacudirse la paternidad de los Tuzos. Esta vez no, Pumas. Los visitantes rescataron el empate en la recta final para amargar la fiesta universitaria, sin embargo los de la UNAM siguen imbatibles en casa.



De ida y vuelta se tornó un partido en el que dos de los punteros en la Liga midieron fuerzas, el resultado: un encuentro en el que imperó la dinámica, la velocidad y el juego agresivo. En ambas porterías se sintió el peligro con el arribo de los arietes, sin embargo, fue Darío Verón, defensor auriazul, quien al minuto 43 remató de cabeza en un tiro de esquina; el rechace del arquero Alfonso Blanco le quedó al capitán felino quien movió las redes para el 1-0.



Ya para el segundo lapso, en un partido abrasado por el sol que caía a plomo en la Ciudad de México, ambos equipos saltaron con la misma mentalidad ofensiva; los Pumas intentaron incrementar el marcador, mientras que los hidalguenses se apresuraban a emparejar los cartones.



Pachuca se presentó más feroz en algunos instantes del encuentro hasta que se encontró con un penal. Franco Jara acomodó en esférico en el manchón penal y tomó distancia para empatar el encuentro. Un disparo con poca potencia no logró vencer al cancerbero Alfredo Saldívar y los Pumas se salvaban.



Los dirigidos por un ex puma, Diego Alonso, no bajaron los brazos y cuando CU cantaba la victoria, llegó Oscar Murillo, peinó el balón y lo mando al fondo al 85’ para silenciar las gradas felinas que se quedaron inmóviles ante el golpe Tuzo.



Pumas y Pachuca terminaron negociando un empate 1-1. Los de casa llegaron a 10 unidades para quedarse en la tercera posición general, mientras que los visitantes se quedaron con el sexto peldaño con ocho puntos, amén de lo que hagan Chivas y Santos en el cierre de la fecha 5 del torneo Clausura 2017.



En la jornada 6, los felinos visitarán a Monterrey en el estadio BBVA. Por su parte, el cuadro hidalguense hará los honores a un dolido campeón Tigres.