Da pena Ayuntamiento leonés: Salim

VANIA JARAMILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

El diputado Federal , Miguel Ángel Salim Allé criticó al Ayuntamiento de León, pues aseguró que las diferencias entre los integrantes abonan a los malos resultados sobre todo en materia de seguridad.

El panista llamó “Tianguis” a las Sesiones de Ayuntamiento, en donde dijo lo importante es cerrar filas y no marcar las diferencias que existen entre los ediles.

“Yo lo único que puedo decir es que es una pena lo que está pasando , la ciudadanía lo único que requiere son resultados que las diferencias que hay dentro las resuelvan dentro, pero que esas diferencias no se reflejen y se están reflejando”, señaló el diputado.

Esta mañana acudió al evento de los 100 años de conmemoración de promulgación de la Constitución Mexicana y fue cuestionado sobre las decisiones del Gobierno Municipal en elegir o no una plataforma para la seguridad.

“A mí me da pena, la sesión Ayuntamiento no sé si voy a ir a un tianguis, me falta una estufa y un refrigerador”, bromeó.

Cabe recordar que el síndico Carlos Medina Plascencia propuso usar nuevamente la plataforma llamada SISPEM e incluso hubo una reunión el viernes pasado, en donde el presidente Héctor López Santillana dijo que no usarán ni esa ni otra plataforma nueva.