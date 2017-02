Entre tecnología e inteligencia



La violencia en León está peor que nunca. Lo dicen 193 homicidios cometidos en 2016 y peor, el récord de 32 en enero y el arranque de miedo en febrero. Pues bien, para combatir la inseguridad no sirven las declaraciones ni las buenas intenciones. Hay que tomar decisiones.



Tampoco sirve el intercambio de culpas; los leoneses no se chupan el dedo y saben lo que dice la Constitución: que la seguridad es una obligación compartida de los tres niveles de Gobierno. Para ponerle nombre y apellido, lo que pasa en León es responsabilidad del presidente Enrique Peña, del gobernador Miguel Márquez y del alcalde Héctor López con su Ayuntamiento completito.



De la ola de ejecuciones recientes el equipo del Gobernador, el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, no han salido a decir nada.



De la PGR tampoco sabemos cuándo se trata de un tema de delincuencia organizada, y para eso están.



La estrategia que en noviembre pasado vino a Irapuato a presumir el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para disminuir los homicidios en los 50 municipios más violentos del País (incluidos Irapuato, Celaya y León) hoy poca información se conoce, sólo que, aquí, no ha funcionado.



En el Ayuntamiento está abierto el debate sobre las plataformas tecnológicas contra el delito. Pero apenas hablan de prevención, equipamiento y número de policías, análisis del clima laboral de la corporación, la coordinación y la estrategia de inteligencia, etc. De liderear todo lo que eso significa está al frente el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez.



El alcalde Héctor López y el presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad, Luis Ernesto Ayala, defienden a capa y espada que se va por la ruta correcta y que cuentan con el denominado SIOSP (Sistema Integral de Operaciones de Seguridad Pública) que, según ellos, cumple con sus expectativas.



Por otro lado el síndico Carlos Medina Plascencia desde inicio de la Administración empuja lo que llama Centro de Inteligencia en Seguridad cuya plataforma grita a los cuatro vientos que es mucho más completa. Y así ya pasó un año cuatro meses entre declaraciones y sin definiciones.



El ex Gobernador y primer Alcalde panista es hoy el más duro crítico de la estrategia de Seguridad.



En el debate está el artículo 122 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado que establece que a la Secretaría de Seguridad del Estado le corresponde: “Supervisar, revisar y validar la operación y adquisición de los dispositivos de comunicaciones que operan con las frecuencias asignadas a Seguridad Pública en territorio estatal, para garantizar la permanente operación”.



El CIS puede adaptarse a otras plataformas, como Escudo, ataja Medina. Eso no sería un pretexto. Y a los mal pensados que recuerdan su relación con la empresa Portos, que opera el programa, les dice que desde la pasada administración que el Municipio es dueño del sistema, sólo hay que actualizarlo.



El viernes casi todo el Ayuntamiento conoció en el C4 (en privado) cómo opera el SIOSP. Ahora Medina les traerá al Comisario de Huxquilucan Estado de México para observar en tiempo real el CIS. Y comparar.



En la presentación les revelaron que de las 490 patrullas sólo 278 cuentan con equipos de GPS. Además de los mil 650 elementos de Policía solamente 865 traen radios con la tecnología Tetra.



El Consejo Coordinador Empresarial que comanda Gustavo Guraieb y la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia con la maestra Rocío Naveja, han insistido en lo mismo: falta inteligencia.



Una de las iniciativas del Estado fue la conformación del Fideicomiso de Seguridad Ciudadana en Irapuato, Celaya y León. Para este municipio se dispone de 100 millones de pesos de Estado y Municipio a invertir en tres estrategias: crear una Dirección de Capital Humano en Seguridad Pública, fortalecer una verdadera Unidad de Inteligencia Policial y para programas de prevención social de la delincuencia.



Todavía no se informa quiénes confirmarán el Comité para que tomen protesta y se pongan a invertir el dinero pero a la de ya.



Y en materia de prevención del delito León dejará de recibir este año 36 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) que aplicaba la Secretaría de Gobernación y que ya no cuenta con recursos federales este año. Por fortuna se podrá compensar con el Fideicomiso.



El director de Prevención del Delito, Elías Lira, dispondrá de otros 2.5 millones Municipal y 10 millones del Fortaseg. El recurso nunca será suficiente pero lo más importante es cómo lo invierten. De entrada apartaron ya 2.5 millones para que les hagan un “Diagnóstico de las causas de la delincuencia”.



Y de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Seguridad Pública del Estado, que comanda el panista leonés Marco Antonio Rodríguez, poco o nada se sabe de las acciones y mucho menos de los resultados.



A la sociedad también le toca auto-protegerse y denunciar.

Plan Salamanca, a meter el acelerador



La atención a los problemas ambientales en Salamanca avanza muy lento. Hay que apretar el paso.



Así les quedó claro a todos luego de la reunión del pasado miércoles en las oficinas centrales de la Semarnat, después de seis meses de no sentarse cara a cara las autoridades de primer nivel de los tres niveles de Gobierno para hacer un balance a días de cumplir un año el “Plan Salamanca 2016-2018”.



Fue la tercera reunión, pero la primera en que se sienta el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. Sin la colaboración de Pemex no hay plan que funcione, pues un problema ambiental mayúsculo son sus descargas al río Lerma.



La reunión la encabezó el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, y además estuvieron los titulares de ASEA, Carlos de Regules; Conagua, Roberto Ramírez; Profepa, Guillermo Haro; el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, y el alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo.



Los problemas ambientales no los resolverán al 2018, pero se comprometieron a avanzar mucho más.



Una de las prioridades de atención es la remediación del sitio que ocupaba la empresa Tekchem, de ahí ya se retiraron alrededor de 1,600 toneladas de residuos peligrosos, pero todavía falta bastante. Se estima que se necesitan más de 800 millones para remediar totalmente el lugar. Por lo pronto ya se tienen disponibles 140 millones para este año retirar 7,000 toneladas de azufre y demoler estructuras.



En la reunión les dijeron que el 6 de marzo se daría el fallo para la segunda etapa del saneamiento.



El Director de Pemex les presumió que van muy bien con la construcción de la planta de co-generación de energía que permitirá que cinco calderas con deficiencias dejen de funcionar y se reduzcan drásticamente las emisiones de bióxido de carbono al ambiente. Aseguran que ya casi está por operar.



Conaguay Pemex dicen que están por firmar un convenio de colaboración para el cuidado de las aguas superficiales y subterráneas. Por lo pronto en dos pozos aledaños a la refinería se constató la presencia de hidrocarburos y junto con Pemex realizaron un operativo para la extracción de contaminantes. Aunque Conagua no informó de los resultados de los tantos muestreos que ha hecho ya a las descargas.



La Profepa informa que han verificado 126 empresas y en un 65% encontraron irregularidades, dos de ellas graves que derivó en las clausuras totales a “Agrosolaris” y “Embobinados de Salamanca”.



Y finalmente está el papel de la nueva Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que compartió haber realizado 180 visitas de inspección, pero de cuyos resultados poco también se conoce.



En la cancha local la Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT), que encabeza Juan Pablo Luna. se cuenta ya con un padrón de 429 fuentes contaminantes que son competencia Estatal, sobre lo cual tienen abiertos 408 expedientes y han clausurado ya seis establecimientos.



El Plan Salamanca es un esfuerzo de coordinación de alto nivel, es cierto. No obstante puede reforzarse todavía mucho más para garantizar que las acciones se cumplan a corto, mediano y largo plazo.



De entrada al acuerdo de voluntad le falta formalizarlo con algún convenio legal para obligar a un puntual seguimiento a los compromisos, gestionar recursos de todas partes y acelerar los resultados. Otro tema pendiente es la estrategia para comunicar a la población con oportunidad y transparencia.



Pacchiano Alamán vendrá en breve a dar un informe y los anuncios de lo que viene. El presidente Enrique Peña y el gobernador Márquez están en cuenta regresiva y Salamanca espera los resultados.





Química Central, luz al final del túnel



Aprovechando el viaje para revisar el tema de Salamanca, las autoridades estatales se trajeron noticias del proceso jurídico y de saneamiento sobre la clausura de la empresa Química Central de México.



El mero mero titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro, les reveló que tengan poquitita más paciencia, ya incluso están en “cocción” algunas órdenes de aprehensión.



También la Semarnat dispone de 280 millones de pesos para el tratamiento y disposición de residuos.



Fue en septiembre del 2015 que la Profepa impuso una nueva clausura a las instalaciones de Química Central de México, ubicadas en San Francisco del Rincón, y ordenó el retiro, en seis meses, de poco más de 300 mil toneladas de residuos peligrosos, entre ellos cromo hexavalente.



Un Tribunal Colegiado había echado abajo la primera clausura de junio de 2014 por falta de fundamentos en el proceso, pero apenas y se levantó el cierre cuando la autoridad impuso el otro.



La clausura persiste, pero los pleitos legales tienen atorado lo más importante: limpiar la zona.



La Profepa en su momento presentó denuncia penal ante la PGR contra Química Central de México con el argumento de su negativa para retirar y disponer adecuadamente los residuos y remedir el sitio.



Aquella vez la Profepa señaló en su comunicado que “considera como inaceptables las propuestas de remediación presentadas por la empresa, toda vez que plantean plazos de décadas solamente para el retiro de los residuos peligrosos depositados en los patios de sus instalaciones, situación que se torna inviable debido al alto riesgo que representan para el equilibrio ecológico y la salud de la población”.