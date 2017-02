A chillar a otra parte

JORGE MONTES GONZÁLEZ | Esta Boca es Mía Publicada el

La política no es el arte de hacer guerras de estiércol y ver quien terminó menos embarrado. La política, para mí, es el poder construir un mejor lugar para vivir todos. Muchos políticos de oposición asumen que su único fin en el gobierno es criticar, sin investigar ni sostener sus dichos.



Yo como político quiero hacer patente -como todos los medios podrán corroborar-, que toda la información y explicaciones que me han solicitado, las he dado. Como dice el refrán: “el que nada debe nada teme”, y esta no ha sido la excepción.



El impuesto predial que causa la CFE y otros organismos no es pagado este año únicamente, sino durante todo el tiempo. A la empresa contratada no le harán ningún pago hasta que el gobierno municipal reciba el dinero, mientras tanto nada. La única empresa que sufriría por su ineficiencia sería la misma. Bajo este argumento es que me permití presentarlos con la tesorera; en la decisión de su contratación no tuve ninguna intervención, fue decisión en la que no formé parte.



El asunto viene desde hace más de un año, buscaron otros despachos, inclusive vieron dentro del jurídico y decidieron contratarlos. Repito, la decisión no fue mía.



Definitivamente es igual de fácil votar todo a favor como criticar todo. Pero para mí, no sería la actitud que forma parte del gobierno. Soy responsable con lo que apoyo y con lo que desapruebo; pero además me niego a navegar de muertito, no me va. Si el partido y la sociedad me dieron la oportunidad de servirles, lo voy hacer.



Quiero un Celaya mejor; a pesar de las críticas y de estar causando ámpula. No vengo a hacer lo políticamente correcto, sino lo correcto.



Los que me critican y levantan infundíos, que presenten pruebas, sino que se atengan a las consecuencias; porque el acusar sin pruebas es difamar.



A los celayenses que creen en mí, ven que soy un regidor comprometido, de tiempo completo, no soy un regidor de medio tiempo. Al que solo cree que difamando y creando chismes, les digo: el que se mete conmigo, se puede ir a chillar a otra parte.



