¡Qué flojera¡

VELIA MARÍA HONTORIA ÁLVAREZ | Sensaciones Publicada el

La pereza me invade, mi mente se rehúsa a escribir, más mis dedos me jalan pegándose a las negras y blancas del teclado, tercas dicen: necesitas escribir, este ejercicio de reflexión frente a esa cara sin rostro de mi siempre querido lector me nutre y aclara el compromiso, además alguien te espera este lunes, lo sé, me espera. Entonces intento con disciplina llamar a las ideas que me permiten crecer, con humildad puedo observar al otro, no desde las ganas de mi ego sino desde lo que dicen los hechos, las acciones, lo que surge desde la necesidad de quien puede pensar y sentir diferente. No sé usted, más yo ya me cansé de este juego sin fin que esculca minucioso qué está haciendo y diciendo el vecino, de los desatinos del titular de la Federación, de sí hicieron, quieren hacer y del “no explico, entiende tú”, de tenerle miedo a la locura del ahí viene y nos van a hacer y nos va a pasar ¡uy, qué miedo!



También ya me cansé de hablar de los asaltos, qué si los malos son menos, que sí yo puedo, qué si nos juntamos, del debería. Una apatía larga me invade ante aquellos que gimotean todo el día, rebuznan, señalan, vociferan, exigen castigo al viento pues sus callosos pies son incapaces de caminar en el andar de la solución. Grasientas manos gordas del no hacer empalmadas una sobre la otra como masa fermentada y una voz silbante se arrastra solo para reclamar lo que en justicia quizá nunca se han ganado. Ya me hastié de las noticias con sus engañosos titulares que siembran miedo, abonan al terror invitando a que como moluscos dejemos de observar y nos enredemos en nuestra concha. Ya me harté de buscar soluciones a lo que en mi alcance no esta resolver, de invitar, de ser amable ante la resonancia del que quiere imponer su necia voluntad sin negociar. Ya no quiero ir a donde no me invitan, ni extraño a quien no me llama. Reconozco lo que quiero y encamino mis pasos.



Fastidiada estoy de escuchar al que fracasa una y otra vez machacando en el mismo mortero los mismos ingredientes. Hoy quisiera que platicáramos diferente, que me cuente de su hacer diario, con lo que alimenta sus sueños, de esas secretas intenciones que quizá son el detonante de las grandes realizaciones. Cuénteme amable lector de sus hábitos, cuáles son sus rutinas, qué come a qué hora duerme, con qué se divierte y deje para otra charla sus angustias, los miedos, los fracasos. Acuérdese de los sueños, de esos que le arrancan una gran sonrisa, destiña el odio, de verdad no es tan importante. Limitemos el dolor a la distancia de un largo y apretado abrazo.



Hoy lo invito a observar, a detalle, en silencio, sin ánimo de juzgar solo de ver, con ganas de descubrir en ese mirar que nos lleva al entendimiento, a la comprensión, sin bobería, ni ñoñería para tal vez reconocer la entrada y desde ahí apreciar la salida de este túnel y entonces levantarnos a nuestro paso, con nuestro modo, a nuestro tiempo y así practicar el adagio griego que dice: Procurad tranquilidad y ocuparos de sus negocios.



