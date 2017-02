¿Sabes si tu relación es sana?

REDACCIÓN Publicada el

Las relaciones de pareja que fracasan por que el amor que hay entre ellas no es sano, es lo que se conoce como relaciones tóxicas. Están suelen llevar al sufrimiento.

La psicóloga experta en conflictos de pareja Silvia Congost en su libro “ Si duele no es amor”, explica que el objetivo principal es eliminar la creencia de que el amor y el sufrimiento no van unidos.

Ella comenta que “ Estamos muy educados para unir una cosa con la otra, y eso en un gran error. Cuando el amor es sano, no se sufre”.

Congost explica que no hay que confundir este sufrimiento con las típicas discusiones que se suelen dar en las parejas, a su juicio estas son normales en incluso necesarias.

“ Las parejas que dicen que no han discutido nunca en no sé cuantos años, es porque uno de los dos no expresa las cosas y el día que las expresa se acaba de repente”.

La comunicación es uno de los aspectos fundamentales que considera, llevan una relación buena. Pero la comunicación aunque es importante, no lo es todo, hay otros aspectos que se deben potenciar para la relación sea sana y duradera.

“La bondad, la compasión y el deseo de compartir, de proyectar juntos, de incluir al otro en nuestros planes”, son puntos claves que deben estar presentes en toda relación aseguró Silvia Congost.

La elección de la persona correcta es otra de las cosas básicas para que funcione, y de las más complicadas.

El motivo y el pánico a la soledad van unidos con la baja autoestima, si la persona siente que no es valorada, interesante o guapa, tendrá miedo a no encontrar a nadie que vea eso.

Dice la experta que si nosotros mismos no lo vemos, entonces creemos que no lo verá nadie más.

Inconscientemente ese miedo a quedarnos solos es el que hace que aguantemos a una persona tóxica.

El secreto para saber si una relación es sana, es que sea facíl y fluya.

“ Todas las relaciones que funcionan, lo hacen porque es fácil, si sentimos que fluye es porque estamos con la persona correcta, pero teniendo en cuanta en todo momento que nunca hay garantías”, finalizó la pisicóloga Silvia Congost.