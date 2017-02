Critica a Trump reafirmando su sexualidad

La identidad sexual de la actriz Kristen Stewart dejó de ser un rumor desde hace años cuando comenzó a hacer públicas sus relaciones con otras mujeres. Sabemos que junto a Robert Pattinson, los actores crearon una de las historias de amor más increíbles del cine como lo fue Crepúsculo, película la cual provocó que se enamoraran incluso en la vida real.

Anoche, la actriz acudió al programa de televisión Saturday Night Live y, dejando atrás todo reparo y sin eufemismos, dijo por primera vez la palabra "gay" para referirse a sí misma, una etiqueta que siempre había rechazado por reduccionista. Ahora no, la reivindica, porque hay un mal mayor frente a ella contra el que luchar porque, si no, las libertades de todos estarán en peligro. El mal se llama Donald Trump y es el nuevo presidente de EEUU.

Fue entonces cuando la actriz mostró y leyó algunos de los tuits que el ahora presidente había escrito refiriéndose a su relación sentimental, diciendo (entre otras cosas) que no volviera con ella porque "le había tratado como un perro y volvería a hacerlo" y que "todo el mundo sabía que él tenía razón" y Pattinson se lo agradecería en pocos años. Estos son los mensajes

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better!