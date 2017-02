Mark Wahlberg no vio remontada de Patriots

REDACCIÓN Publicada el

El actor estadounidense, Mark Wahlberg, se fue antes del inicio del último cuarto, cuando Patriotas vinieron de atrás y consiguieron empatar el marcador a 28 puntos.

En un video, grabado Allen Reid, se ve al actor, acompañado de su familia, dejando el estadio NRG en Houston, Texas, cuando Patriotas perdía 28-3.

Algunos usuarios creyeron que no pudo ver la derrota de su equipo en ese momento, pero el actor explicó porqué se tuvo que ir.

“Tuve que marcharme temprano, porque mi hijo menor no se sentía muy bien. Créanme, me hubiera encantado estar en el Estadio, pero mi familia primero. ¡Esto no significa que no ame a los Patriotas!”, escribió.

I had to leave the game early because my youngest son wasn't feeling well. Trust me, I would have loved to be at the stadium -- but family first. Doesn't mean I don't love my Patriots too! ❤ Una foto publicada por Mark Wahlberg (@markwahlberg) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 8:43 PST

Patriots tuvieron un último cuarto de ensueño y consiguieron dar la vuelta al marcador por 34-28 a Falcons para conseguir su quinto Super Bowl.