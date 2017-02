Alistan banco de proyectos de obra pública para 2018

IVONNE MANCERA Publicada el

Certeza jurídica de los predios donde se realizarán las obras, un proyecto ejecutivo concreto y validado por las dependencias que otorgarán el recurso, es lo que exige la Ley de Contabilidad Gubernamental para este 2017.



Así lo explicó el director de Desarrollo Social y Humano, Martín López Ramírez, quien enfatizó que este 2017 servirá para concretar obras y para realizar los proyectos ejecutivos con estas características, para ejecutar la obra ‘en tiempo y forma’ para el 2018.



“La Ley de Contabilidad Gubernamental para este año y de aquí en adelante, obliga a que los recursos que se van a aplicar se apliquen en el ejercicio fiscal, no puede pasar como otros años, en que los recursos no se aplicaban y se transfería al siguiente año, si no se ejecutan (los recursos) se van a perder”, explicó.