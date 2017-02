Boselli acusa falta de juego ofensivo del León

REDACCIÓN Publicada el

El delantero de la Fiera, Mauro Boselli, se dijo estar preocupado por el inicio de torneo de los esmeraldas, y acusa la falta de oportunidades de cara al arco.

"Lo que digo es que me voy más preocupado cuando no tengo situaciones de gol, y eso me ha pasado en el torneo. Me preocupo porque este equipo se caracteriza por ese juego ofensivo y por generar jugadas", mencionó.

El argentino también habló sobre las declaraciónes de Javier Torrente, en las cuales dijo que ya no respetará las jerarquías y solo jugarán los mejores.

"Lo que dijo Torrente de los cambios se me hace raro que lo diga porque siempre lo hace, siempre coloca a los que están en mejor nivel. No estamos en posición de ver por uno mismo"

Por último, volvió a enfatizar en la falta de juego ofensivo en el equipo Verde.

"Me siento extraño al no tener opciones de gol. Ese es un tema que me apura porque el equipo se caracteriza por eso, no lo estamos haciendo", finalizó.