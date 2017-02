Hechos y actos de fe

FRANCISCO VELA Publicada el

Las críticas son fuertes y directas contra el club León. Pero las críticas nunca han ganado un partido y mucho menos han perdido uno.

Marco Mendoza, ex futbolistas profesional, con quien comparto espacio de radio, comentó alguna vez en una entrevista que le hicimos a Maxi Morález: “El jugador no puede controlar lo que se diga, escriba o comente de él; pero sí está en ellos el controlar lo que se haga o se deje hacer”.

León no anda, por lo que usted guste o mande. No voy a discutir ninguna de sus teorías. Es un hecho innegable, León perdió su tercer partido consecutivo en casa y el sábado dejó sobre la cancha del estadio León un aire de malestar más que palpable.

Justo o no justo el juicio, el Auto de Fe,que le hace la afición y los medios de comunicación al equipo, cuerpo técnico y jugadores, el hecho sigue siendo contundente: el equipo no anda. Es uno de los que más goles recibe, uno de los que menos anota, uno de los que menos patea al marco, uno de los que más disparos a puerta permite. Uno de los equipos con más lesionados en los últimos dos años.

No hace falta mucho para entender que algo no camina. El ejercicio es sencillo: el torneo pasado, en plena crisis “Tenista”, el León perdió contra el mismo rival que este sábado; sin embargo, en aquel juego la derrota en el marcador no fue con lo que se quedó la gente. La misma afición y medios que hoy los critican, los alabaron por su juego y disposición puesta al servicio del equipo.

En este torneo, en plena crisis de resultados, ante el mismo rival, los Xolos, pero ahora jugando en casa, el resultado no es lo de menos, pero en la autopsia del juego no fue la causa de la crítica. El hecho, es que la gente huele algo que no le gusta y se lo recrimina.

Los cosas no caminan y la única solución es el trabajo y el desempeño en el terreno de juego, la autoevaluación individual y colectiva, no lo que se grite en la tribuna, lo que se escriba en Twitter o se diga en la televisión o radio; nunca una crítica ha anotado uno gol, nunca un denostación ha perdido un juego y muchos menos lo ha ganado.

Los hechos están por encima de las percepciones colectivas o individuales.

Twitter: @PacoVela