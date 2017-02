Historia de la ‘mala’

REGINA YÉPEZ Publicada el

Después de la del sábado ante Xolos, León sumó su tercera derrota en casa del Clausura 2017, y aunque estos resultados no los colocan aún en el sótano de la tabla general, sí concretaron el peor inicio de los Verdes como local, en la historia de los torneos cortos.

Nunca desde que cambió el formato de competencia en el futbol mexicano, La Fiera había sumado tres derrotas consecutivas jugando en su estadio, un inmueble que desde la llegada de Javier Torrente, no fue vulnerado durante la temporada regular.

En picada

Las cosas han cambiado mucho desde el inicio de la actual campaña, primero, Pachuca se encargó de darle la primera sacudida al conjunto felino; después, Pumas sorprendió con un triunfo de último minuto y el sábado, Tijuana hizo trizas las estadísticas para por primera vez, vencer a León en el Nou Camp.

Como locales, los pupilos de Torrente parecen no encontrar el rumbo, y es que no sólo han tenido que asimilar las derrotas y el no poder darle una alegría a su afición, sino también el hecho de en promedio, recibir tres goles por partido.

En total, los Esmeraldas han admitido nueve anotaciones, (cuatro de Pachuca, cuatro de Xolos y una de Pumas) y sólo han marcado cuatro, una cifra muy baja y en la que influye el nivel tan bajo en el que se encuentran los delanteros del equipo.

También en este aspecto, el de los goles recibidos en casa, el del Clausura 2017 es el peor arranque de La Fiera desde que ascendió, pues como puede observarse en los números del Clausura 2013 y Clausura 2014, había permitido como máximo, seis dianas en sus primeros tres juegos en casa.

Cabe señalar que si bien este arranque en casa es el peor desde el Invierno 1996, hubo otros negativos desde que los Verdes regresaron a Primera, destaca entre estos el del Clausura 2013 cuando en sus tres primeros juegos, empataron dos y perdieron uno.

También el del Apertura 2016, cuando el equipo entonces dirigido por Luis Fernando Tena, abrió la temporada en casa con una derrota, un empate y un triunfo.