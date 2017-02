Bloquean planta de Pemex

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE Publicada el

Representantes del Congreso Nacional Ciudadano realizaron una manifestación pacífica contra alza del combustible y lograron que pipas de gasolina no salieran de la planta de distribución de Pemex.



El contingente, de no más de 40 personas, llegó a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, cerca de las 10 de la mañana, e invitó a la población a que exigiera que la Constitución se modifique para beneficio del pueblo.



“Hoy (ayer) es el aniversario 100 de nuestra Constitución, pero con sus más de 700 reformas ya no es un instrumento de paz, ya no garantiza la seguridad de los mexicanos y es un obstáculo para el progreso de México”, dijo Vicente Hernández Barrios, manifestante.



Con lonas, cartulinas, cinta amarilla con la leyenda “prohibido el paso”, flores blancas, la bandera de México y una bocina con micrófono, los manifestantes llamaron la atención de los automovilistas.



“Tenemos los mismos 136 artículos desde 1917 y ninguna persona común conoce la Constitución, no la consultamos para nada.