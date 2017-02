Ligan 6 asesinatos con drogas

VANIA JARAMILLO Publicada el

Hasta ayer no había detenidos, tras la ola de asesinatos ocurridos durante el sábado pasado, en la ciudad.



El secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, señaló que al menos seis de los siete asesinados tienen relación con delitos contra la salud.



“Hay una relación, no quiero decir que todas las personas estén involucradas, sí hay una relación de delitos contra la salud, uno de los siete que fue fuera del tema de ejecuciones como se viene expresando; los otros, no es que todas las personas hayan estado involucradas, es una situación en el tema de delitos contra la salud”, informó el Secretario, ayer.



El sábado pasado, en León, se registraron siete asesinatos, entre ellos cuatro hombres fueron atados cerca de la carretera León -Comanjilla.