Los aliados de México

“Se puede gobernar sin ejército, pero no sin prensa” • Juan José Torres Landa

Apenas pasaron dos semanas de la inauguración del mandato de Donald Trump y parece que hubieran sido meses. La cantidad de noticias que genera a diario llena todos los medios de información y alimenta a Twitter como nunca lo vimos antes.



La guerra iniciada contra México se diluye entre pleitos con Australia, Irán, la Unión Europea y un sospechoso apoyo a Vladimir Putin. Un gran conflicto llega desde el Estado de Washington, donde un juez para en seco la prohibición de recibir durante 90 días a los ciudadanos de siete países musulmanes.



Bien dice Enrique Krauze que no podemos sustraernos de pensar en Trump, que invade el espacio de nuestra mente y preocupaciones. Quisiéramos desintoxicarnos, pero no podemos. Si hubiéramos vivido en 1935 en Europa, con los medios de hoy, la noticia diaria sería Adolfo Hitler.



Pero el tema son nuestros aliados. El más fuerte e importante de todos son los medios noticiosos de Estados Unidos y el segundo, la opinión pública mundial. Trump, al declararle la guerra a la prensa y considerarla el “partido de oposición”, la subestima porque se equivocó en las encuestas al dar por sentado el triunfo de su oponente. Su elección, aún cuando minoritaria en el voto popular, le dio la seguridad de que no necesitaría de los medios, por el contrario, sus seguidores boicotearían a CNN, el Times de Nueva York y al Washington Post. Hasta que no lo hicieron.



En sus famosos tuits, Trump, ya como Presidente, acusa de mentiroso al Times y dice que es un periódico fallido, que mejor debería cambiar de administración o bien cerrar con dignidad. Algo totalmente falso. El Times aumentó sus suscriptores en 135 mil a los tres días de la elección y sus acciones se recuperan. Quien lo ataca desde el más alto poder, lo fortalece como el medio relevante del mundo.



En el penúltimo desatino, el Presidente trata de denigrar a un juez de prestigio del Estado de Washington. En el último tropiezo, y tal vez el más grave, acepta que su País tiene asesinos políticos como Rusia, en una increíble defensa del dictador y asesino Putin.



No terminaba el domingo sin que varios republicanos, como el senador Marco Rubio, dijeran que en Estados Unidos los representantes republicanos no mandan matar a sus oponentes como en Rusia. Luego otros añadieron que su País y sus libertades democráticas nada tienen que ver con la dictadura rusa, donde los disidentes mueren envenenados.



La “Resistencia” crece en casi todos los estados y ya veremos hoy si las cortes federales le dan la razón al Presidente o al juez federal de Washington. Los conocedores dicen que el asunto terminará en la Suprema Corte de Justicia.



Pero las noticias siguen agolpándose y la que llega al momento de escribir estas líneas es la amenaza a California de no otorgarle ayuda federal si se sostiene en apoyar las ciudades “santuario” para los sin papeles.



A cada pifia de Trump se sumarán aliados en defensa de México y en contra de las arbitrariedades de un mandatario cuyo pueblo empieza a detestar. El más poderoso de todos aún no sabe que será el mejor defensor de México.



(Continuará)