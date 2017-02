Buscan impulsar reforma sobre nacionalidad

EL UNIVERSAL | Suzzete Alcántara / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El diputado y ex presidente del PRD, Agustín Basave, impulsa modificaciones a la Ley de Nacionalidad para eliminar la renuncia de la nacionalidad de origen, ya que no pueden existir mexicanos de segunda por no haber nacido en México.



“Es innecesario establecer ese requisito para la obtención de la nacionalidad mexicana. Pedirlo equivale a tener diferentes clases de mexicanos, con los nacionales por nacimiento en primera y los nacionales por naturalización en segunda”, argumentó.



Basave Benítez sostuvo que hoy más que nunca las personas poseen identidades múltiples e, incluso, las naciones más homogéneas contienen una diversidad “identitaria” causada, en buena medida, por la creciente migración.



Además de que en México se dio en torno a la coexistencia de los pueblos originarios, la población española en particular y europea en general que inmigró y la tercera raíz africana, además de inmigrantes libaneses, árabes, judíos y otros provenientes de todos los continentes, precisó.



Basave expresó que exigir a los extranjeros la renuncia de su nacionalidad de origen implica una transgresión a sus derechos humanos.