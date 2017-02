Exige Inai datos de expropiaciones para el NAICM

EL UNIVERSAL | Alberto Morales / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dar a conocer cuáles son las áreas, calles y colonias del municipio de Ecatepec, Estado de México, que serán expropiadas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).



En específico, la secretaría deberá indicar si un domicilio de la colonia Nueva Aragón, referido por una ciudadana en su solicitud de información, se encuentra entre los terrenos que serán expropiados.



El ciudadano solicitó la información, enfatizando su interés por conocer la situación de un domicilio en específico. Tras una respuesta insatisfactoria de la dependencia, se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai, porque la secretaría se declaró incompetente y la orientó a presentar su solicitud ante la Unidad de Transparencia del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).



En alegatos, la SCT reiteró su respuesta y proporcionó a la solicitante el vínculo para consultar el título de concesión otorgado al GACM para construir, administrar, operar y explotar lo que será el Nuevo Aeropuerto.



En el análisis del caso, a cargo de la del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se determinó que la construcción del Nuevo Aeropuerto trasciende lo establecido en el título de concesión, “porque en éste no se consideran obras complementarias de infraestructura vial y ferroviaria”.



Se advirtió que la dependencia no cumplió con el procedimiento previsto en la Ley de Transparencia, para buscar la información, ya que no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes.



De la normatividad aplicable, se verificó que la Dirección General de Carreteras, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal cuentan con atribuciones para conocer la información requerida.



Por tanto, el pleno del Inai revocó la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, incluidas las señaladas anteriormente, a fin de que entregue al particular la información de su interés.



“Con esta decisión se enfatiza la importancia social de una obra con la dimensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por los impactos para el desarrollo económico de la zona, por la incorporación de nuevas actividades productivas y los beneficios que redundarán en el área colindante de 11 municipios del Estado de México y cuatro delegaciones de esta ciudad”, dijo Monterrey Chepo.



Destacó la importancia de transparentar la información, dado que se trata de un proyecto, cuya construcción considera programas de infraestructura destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México y de las entidades federativas colindantes, con obras que les permitirán mayor movilidad.