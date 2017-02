Exigen nueva Carta Magna

AGENCIA REFORMA | ARCELIA MAYA Publicada el

Integrantes de la Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas afirmaron que por la incertidumbre económica del País, en este día de la Constitución no hay nada qué celebrar.



Tras marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo, los inconformes exigieron una nueva Carta Magna que involucre a las mayorías.



En un mitin frente a Palacio Nacional, Katia Romero, integrante de la denominada Constituyente Ciudadana, urgió refundar la Nación desde los pueblos y comunidades.



“La Constitución de 1917, resultado contradictorio de una de las revoluciones más trascendentes del siglo 20, no existe más, sus pilares fundamentales que garantizan el control nacional de sus vienes humanos y materiales fueron desmontados, así como los derechos de la población”, dijo al leer la propuesta de la Asamblea Nacional.



Víctor Manzanares, vocero de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores, criticó que el 80% de artículos de la Constitución fueron modificados.



Afirmó que el gasolinazo y el incremento en el precio de los productos de la canasta básica son consecuencia de las modificaciones echas a la Constitución durante este sexenio con la reforma energética.



“Exigimos una nueva Constitución, una Constitución que sea elaborada por el pueblo de México, que tenga las grandes aspiraciones de tierra, libertad, agua, salud, educación y empleo”, expresó durante la protesta.



“La Constitución de 1917 no representa ya las aspiraciones de nuestro pueblo, la Constitución del 17 fue parchada, violada y trastocada para beneficio de la clase política”.



En el documento de propuestas, la Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas consideró que el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo federal son usurpados por funcionarios elegidos por amiguismo.



Reprocharon que la pobreza, marginación, feminicidios y desaparecidos muestran que la Constitución es letra muerta.



Alistan jornada contra gasolinazo



Integrantes de la Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas protestarán el próximo jueves a las 6:00 horas en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra el aumento en el precio de los combustibles y productos de la canasta básica.



La manifestación se hará en las oficinas ubicadas en Avenida Hidalgo, frente a la Alameda Central.



Ese mismo día, la Asamblea Nacional se sumará a la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes entregarán al Senado miles de firmas y su propuesta ciudadana contra la reforma educativa, según el acuerdo de la asamblea celebrada en el Hemiciclo a Juárez.



Se prevé que la caminata salga a las 10:00 horas de Los Pinos rumbo al Senado y después caminarán al Zócalo.

Resistencia: La jornada “Metro popular” se llevará a cabo el viernes, desde las 6:00 horas, en 30 estaciones del Metro, principalmente en la zona Oriente de la Ciudad de México.