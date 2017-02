Harta a mexicanos TLC

| BLOOMBERG Publicada el

El Zócalo, una gran plaza en el corazón de la Ciudad de México, ha sido un lugar de encuentro desde los tiempos de los conquistadores españoles. Al caminar a través de él hoy, encontrará, como era de esperar, el odio intenso a Donald Trump.



Pero lo que también se encontrará es que los mexicanos están igual de furiosos con su propio gobierno por permitir que el presidente de Estados Unidos empuje a su País. Es más, muchos proclaman estar hartos del Tratado de Libre Comercio. La promesa de Trump de reescribir el pacto comercial no es suficiente para ellos. Debe ser desechado por completo.



“Estaremos mejor”, dijo Eduardo Ávila, en un descanso de su trabajo como chofer. Metió su mano en el bolsillo de su chaqueta de mezclilla para mostrar el alfiler de la solapa y la cinta que acababa de comprar, ambos con un lema popular: “Unidos por México. Compra lo hecho en México”.



Trump y su dura conversación, dijo Ávila, podría ser el tiro en el brazo que México necesita para reconocer su potencial. “Estados Unidos no es el único País en este mundo, ¿por qué nos aferramos a ellos como si tuviéramos un cordón umbilical?”.



La realidad es dura: Estados Unidos es, con mucho, el mayor socio comercial de México, con unos 584 mil millones de dólares en mercancías libres de aranceles que cruzan la frontera cada año.



Trump califica al TLC como “el peor acuerdo comercial de la historia”, pero ha sido una bendición para México, atrayendo millones en inversiones extranjeras, creando una industria automotriz en auge y diversificando fuentes de ingresos para la economía dependiente del petróleo.



En los pueblos fronterizos alejados de la Ciudad de México, el TLC ha creado miles de empleos.



Nada de eso le importa a Alejandro Sánchez, un vendedor en las afueras del Zócalo. Se congratula de lo que antes de la elección de Trump era lo impensable: el fin de décadas de amistad y cooperación económica con EU.



“Ellos pueden levantar la pared más alta del mundo, de hecho deberían mantener sus hamburguesas y comida rápida, su cultura chatarra”, dijo, mirando desde detrás de pilas de revistas, libros para colorear y paquetes de cigarrillos.



“Creo que la mayoría de nosotros sentimos lo mismo: ésta es una oportunidad, somos un País tan grande que nos ayudará a activar nuestra economía interna”.



Dar crédito a Trump, agregó. “Este hombre hizo algo bien, nos unió”.



Los mexicanos ya habían estado en la misma página sobre su líder, Enrique Peña Nieto, cuyos índices de aprobación son los más bajos de cualquier Presidente jamás rastreado por el periódico Reforma.



Eso es en gran parte porque el gobierno elevó los precios de gasolinas en 20% al comienzo del año y prometió otra subida en febrero, provocando protestas callejeras.



Peña Nieto fue criticado por reunirse con Trump antes de las elecciones estadounidenses. Ahora no está recibiendo mucho crédito de la gente por cancelar una visita a Washington el 31 de enero después de que el Presidente estadounidense dijo que seguiría con las promesas de campaña para encontrar una manera de hacer que México pagara por un muro fronterizo.



En el Zócalo, Trump y Peña Nieto compiten por ver cuál es el Presidente más odiado.



“Ambos deben ser arrojados a la basura”, dijo Ávila. “El muro es lo que menos importa, son los políticos de este lado de la frontera los que me molestan, ¿cómo pueden permitir que esa persona nos humille de esta manera?”.



Fue un lamento una y otra vez toda la tarde. Sólo el tono y algunos de los detalles más pequeños variaban.



Nohemí Sánchez, una recién graduada de la universidad, lo expresó de esta manera: “Enviamos nuestros mejores productos al exterior, y nos dejan lo peor. Esto es lo que me enoja, en realidad, que nuestro gobierno no trabaja a favor de nuestros intereses, somos un País rico en recursos naturales, pero México no hace nada”.



Sentada a pocos metros, Yareli Flores escuchaba a Sánchez. La música de los organilleros y los gritos de heladeros resonaron a su alrededor. Tras un par de minutos, Flores, restauradora de monumentos en su hora de almuerzo, intervino. Ella se alegra, dijo, de que su hija de cinco años sea muy joven para entender lo que está pasando.



“Estoy enojada y decepcionada”, dijo. ¿Con los políticos de EU o los de México? “Todos ellos me decepcionan”, contestó.