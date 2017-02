Reitera EPN su llamado a la unidad

AGENCIA REFORMA Publicada el

En el centenario de la Constitución, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró su llamado a la unidad nacional, no en torno a una persona o un Gobierno, sino en torno a valores contenidos en la Carta Magna.



“México exige de nosotros unidad, unidad no alrededor de una persona o un Gobierno, sino unidad en torno a los valores de nuestra Constitución: soberanía, libertad, justicia, democracia e igualdad”, sostuvo.



En la ceremonia oficial por los 100 años de la Constitución mexicana, en el Teatro de la República, ante representantes del Poder Judicial y Legislativo, Gobernadores y funcionarios de los tres niveles, el Presidente se unió al llamado de unidad.



“Son tiempos que llaman a la unidad. Unidad en lo esencial, unidad como sociedad y como nación, unidad para encontrar juntos soluciones a las exigencias de nuestro tiempo.



“De la claridad y firmeza con que actuemos, y de la unidad que preservemos, dependerá el bienestar de México”, dijo.



El Mandatario pidió seguir el ejemplo de los Constituyentes, quienes al elaborar la Carta Magna sus diferencias no les impidieron concretar el proyecto colectivo para el País y la reconciliación.



Estamos a prueba, sostuvo, y por ello México requiere de la unidad para enfrentar los desafíos del interior y exterior que se están presentado.



Para todos está claro, abundó el Presidente, que el Centenario de la Constitución ocurre en una coyuntura difícil.



En la que, consideró, los sentimientos de frustración, temor e incertidumbre se han extendido y agudizado en todos los continentes ante un contexto cada vez más volátil y complejo.



“Este ambiente de desencanto y preocupación es también un llamado de atención para nuestro país.



“Hoy nuestra nación, como pocas veces en la historia reciente, está a prueba, vivimos momentos cruciales, momentos en que se han conjuntado desafíos del exterior con retos del interior, son tiempos de decisiones”, dijo.



Peña Nieto aseguró que se deben cerrar filas para alcanzar las más altas aspiraciones jurídicas plasmadas en la ley suprema, y para lograr una convivencia pacífica y civilizada.



De ello dependerá, dijo, que la estabilidad económica y financiera tenga bases más sólidas.



El Jefe del Ejecutivo federal consideró que en 1917 la mayoría de los mexicanos no sabía leer ni escribir y el desarrollo del País era incipiente, y ahora existe una sociedad más prepara e informada, y México cuenta con una economía más abierta y moderna.



“En estos nuevos tiempos, es indispensable que no perdamos de vista hacia dónde vamos que no perdamos el rumbo.



“Reivindiquemos día tras día los ideales que nos unen, que no haya distracciones ni extravíos, no perdamos impulso al buscando salidas falsas o simplistas”, agregó.