Meteorito ilumina el cielo de EUA

Un meteorito pasó sobre el lago Michigan el lunes por la mañana e iluminó el cielo en varios estados de la región central.

El oscuro cielo nocturno fue surcado por la bola de fuego cuya estela quedó registrada en las cámaras de vigilancia de patrullas policiales en Wisconsin e Illinois a eso de la 1:30 a.m. Además de Illinois y Wisconsin, la Sociedad Estadounidense de Meteoritos registró gente que lo vio en Indiana, Michigan y otros estados.

El meteorólogo Jeff Last, de la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en Green Bay, Wisconsin, dijo que el meteorito estuvo acompañado por un estruendo que estremeció casas en la región.

Un radar detectó al meteorito pasando por el Lago Michigan, pero no estaba claro si cayó allí o si se desintegró en el cielo.

Desde Chicago:

Check out this INCREDIBLE video of the #meteor this morning as viewed from a Lisle, IL police car dash cam! Thanks to Lisle PD for sharing! pic.twitter.com/uYELKkBxRO