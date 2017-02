Niegan orden para revisar celulares a migrantes

EL UNIVERSAL | Ariadna García / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Si bien el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emprendido acciones que parecen ir contra los migrantes, la realidad es que la economía de la Unión Americana los necesita para seguir creciendo y así lo reconocen políticos estadounidenses, aseguró Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México.



Es imposible pensar, subrayó en entrevista con EL UNIVERSAL, que Estados Unidos puede funcionar sin la fuerza laboral de los migrantes.



Recordó que el ex presidente Barak Obama, deportó a más de 3 millones de migrantes, cifra que se ve difícil –dijo- alcance Trump.



Sí puede ocurrir y de manera notoria, aseveró, es que la administración de Trump deporte con la mayor celeridad, a todos aquellos migrantes que tienen expediente criminal.



Rubin urgió a que se lleve a cabo una reforma migratoria, la cual depende no del Ejecutivo, sino del Congreso. Esto, para dar certeza a la fuerza laboral del país, que dejen de vivir en el anonimato, pero antes es necesario ordenar las cosas.



Larry Rubin, quien por años ha trabajado por la relación económica entre México y Estados Unidos, hizo un llamado a toda la sociedad mexicana para no dejarse engañar y entender las decisiones que toma la actual administración de Estados Unidos.



Lo primero por entender, dijo, es que el país vecino del norte cuenta con un presidente que no es político de cepa y tampoco diplomático. Que se trata de un estilo diferente de trabajar y todos los sectores deben entenderlo.



Si bien ha tomado decisiones en materia migratoria, éstas nada tienen que ver con que aquellos mexicanos que intenten llegar a Estados Unidos por cualquier vía, sean violentados en sus derechos humanos.



“La realidad es que mucha de la información que estamos leyendo, viendo y escuchando, no necesariamente es cierta, hay mucha información falsa y hay mucho que trabajar ahí”.



Subrayó que es una mentira que autoridades de Estados Unidos tengan la orden de revisar teléfonos celulares e impedir el paso, y peor, quitar el documento de acceso, a quien porte algún comentario sobre Trump.