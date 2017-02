Practican lagartijas sexo lésbico

EL PAÍS | ÓSCAR CUSO Publicada el

En la mitología griega, las amazonas eran un pueblo conformado y gobernado íntegramente por mujeres guerreras. Una vez al año, salían de sus confines para reproducirse con la tribu vecina.



El varón, entendido como un semental, era prescindible una vez cumplido el apareamiento. Si nacía una niña era adiestrada en la caza, las labores del campo o el arte de la guerra. Los niños corrían menos suerte.



Así, generación tras generación, el reinado era poblado únicamente por mujeres. Quizás las amazonas nunca existieron, pero en el mundo animal subyace oculta su leyenda. En ciertas especies de lagartijas solo hay hembras. No necesitan machos, ni siquiera para reproducirse.



Entre México y el sudoeste de Estados Unidos, las lagartijas cola de látigo se las arreglan solas para tener descendencia sin fertilización masculina. Se trata de una concepción virginal llamada partenogénesis. Aunque es poco común entre vertebrados, animales tan dispares como los dragones de Komodo y ciertos tiburones martillo también pueden reproducirse en ausencia de machos.



Algunas especies de lagartijas cola de látigo, siendo todas hembras, no tienen otra opción para procrear su especie. Curiosamente, prescinden de la cópula pero no del ritual de apareamiento. Dicho de otro modo, practican sexo lésbico.



Una de ellas, gobernada por un subidón de progesterona, hace de macho y monta a la otra, a la vez, que la muerde con determinación y sangre fría. Aparentemente, un acto sexual sin fines reproductivos.



No obstante, estudios científicos han demostrado que las hembras montadas son más fértiles que las célibes. Parece ser que la castidad es peor opción y que fingir la cópula estimula la ovulación. Esta actuación sexual viene de herencia, son comportamientos reminiscentes de sus antecesores fornicadores.



Las especies de lagartijas en las que solamente hay hembras se originan por hibridación. Dos especies distintas de cola de látigo se cruzan dando a luz a una tercera. Según la definición clásica los híbridos son estériles, pero en este caso se desencadena la partenogénesis: las hembras empiezan a autorreplicarse.



Partiendo de una sola madre, eclosión tras eclosión, puede alzarse una horda de amazonas reptilianas. Una estrategia que les permite extenderse y conquistar nuevos hábitats. Por contra, los organismos genéticamente idénticos son más vulnerables; una enfermedad o un cambio ambiental pueden acabar con todos ellos. Pero estas pequeñas lagartas tienen un as bajo las escamas.



En la formación de los óvulos, pueden combinar cromosomas hermanos en vez de cromosomas homólogos. Este inusual emparejamiento les proporciona diversidad genética, es decir, no son estrictamente clones. En resumen, las hembras híbridas se llevan lo mejor de cada casa: variedad y autorreplicación. Además, llegado el momento, tampoco reniegan del sexo opuesto.